Bei einer Explosion in einer Gasstation in Österreich ist nach Angaben des Roten Kreuzes ein Mensch getötet worden, viele weitere wurden verletzt. Die Anlage ist eine zentrale Drehscheibe für die Verteilung von Erdgas in Europa.

Bei einer Explosion in einer Erdgasstation in Österreich ist ein Mensch getötet worden. 18 Personen seien verletzt worden, sagte eine Rot-Kreuz-Mitarbeiterin. Die österreichische "Kronen-Zeitung" meldete 60 Verletzte. Zuvor hatte der Betreiber Gasconnect von vier Verletzten gesprochen.

Noch weiß niemand, was die Detonation in Baumgarten an der March nahe der slowakischen Grenze ausgelöst hat. Dort laufen mehrere Gasleitungen zusammen, und das Gas wird komprimiert.

Die Feuerwehr hatte mit 240 Mann den Brand bald unter Kontrolle, wie die Polizei erklärte. "Die Anlage wurde im kontrollierten Zustand heruntergefahren und ist außer Betrieb", teilte das Unternehmen Gasconnect mit. Ob es auch im Ort durch die Explosion Schäden gegeben habe, sei noch nicht zu überschauen, sagte ein Polizeisprecher. Laut Gasconnect ist die Ursache des Unglücks noch unklar.

Auf dem Gelände arbeiten rund 50 Menschen. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, teilte die Polizei. Bei dem Unglücksort handelt es sich nach Angaben des Betreibers um eine Erdgas-Übernahmestation. Sie ist eine zentrale Drehscheibe für die Verteilung von Erdgas in Europa.

Die Gasversorgung nach Deutschland ist offenbar nicht betroffen. Es könne aber zu Einschränkungen Richtung Italien und Ländern auf dem Balkan kommen, sagte ein Sprecher der Gasconnect. 2015 wurden über die betroffene Station 40 Milliarden Kubikmeter Gas weitergeleitet.