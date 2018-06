Am kommenden Sonntag findet ein EU-Sondertreffen zu Migration und Asyl statt. Es soll laut EU-Kommission den eigentlichen Gipfel Ende Juni vorbereiten. Dabei soll eine Lösung im Asylstreit gefunden werden.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat für Sonntag zu einem informellen Treffen zum Thema Migration und Asyl nach Brüssel eingeladen. Dabei wolle er mit einer Gruppe von Staats- und Regierungschefs interessierter Mitgliedstaaten im Vorfeld des EU-Gipfels über das Thema beraten, teilte er in Brüssel mit.

Vereinbarung in Meseberg getroffen

Nach Angaben aus EU-Kreisen sollen nach jetzigem Stand Deutschland, Frankreich, Österreich, Griechenland, Italien, Spanien, Malta und Bulgarien an dem Treffen teilnehmen. Bulgarien hat derzeit den Ratsvorsitz inne. Aus dem französischen Präsidialamt hieß es, der Sondergipfel zu Migration und Asyl sei am Dienstag beim Treffen von Juncker, Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Meseberg vereinbart worden. Es solle am Sitz der Kommission in Brüssel stattfinden.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich turnusgemäß am 28. und 29. Juni in Brüssel, wo die Migrationspolitik eines von mehreren offiziellen Themen ist. Wegen des Streits um die Flüchtlingspolitik in Europa und innerhalb der Bundesregierung war in den letzten Tagen über ein zusätzliches Treffen besonders betroffener Länder spekuliert worden.

In Meseberg demonstrierten Merkel, Juncker und Macron Einigkeit - auch um den EU-Skeptikern die Stirn zu bieten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht die Bewegung in den Debatten über die Flüchtlingspolitik der EU als Verdienst seiner Regierung. "Ohne die klare Position Bayerns würde sich Berlin nicht so schnell bewegen wie jetzt", sagte Söder an der Seite des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz in Linz.

Unionsstreit zwischen Seehofer und Merkel

Das Thema sorgt für erheblichen Streit innerhalb der Bundesregierung: Innenminister Horst Seehofer (CSU) will Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen, die bereits in einem anderen EU-Land als Asylbewerber registriert wurden. Merkel (CDU) lehnt nationale Alleingänge in dem Punkt ab und setzt auf eine gemeinsame europäische Lösung mit den übrigen EU-Staaten. Am Montag einigten sich die Unionsparteien darauf, dass Merkel bis Monatsende mit anderen europäischen Staaten über Lösungen verhandeln soll.

