Während sich die Union streitet, sind der Koalitionspartner SPD und die Opposition nur noch genervt. Die Asylfrage halten sie für ein Wahlkampfthema. Einer fordert sogar den Rauswurf von Innenminister Seehofer.

Von Martin Mair, ARD-Hauptstadtstudio

Der Koalitionspartner ist maximal genervt. Der Asylstreit in der Union sei brandgefährlich für Deutschland und Europa, schimpft SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel. "Wir schauen ja im Moment zu, wie sich die beiden Unionsparteien wirklich zerlegen. Auf Grund von persönlichen Zerwürfnissen. Und das geht in einer Koalition nicht."

Alleingang oder europäische Lösung?

Zumal es Streit um einen Plan gibt, über den alle reden, den aber kaum einer kennt. Klar ist: Kanzlerin und Innenminister haben ein grundsätzliches Problem: Soll Deutschland in der Flüchtlingsfrage einen Alleingang starten? Das will Horst Seehofer. Oder weiter auf europäische Lösungen setzen? Das ist der Plan von Angela Merkel. Die Unterstützung der SPD habe sie dabei, so Schäfer-Gümbel im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er vermutet hinter dem offenen Streit einen unausgesprochenen Konflikt: "Das einzige Thema, um das es im Moment geht, ist der 14. Oktober und die bayerische Landtagswahl. Das ist eine absurde Strategie. Ich will offen sagen, der gefährlichste Satz von Herrn Söder in der letzten Woche war: Dass man jetzt das Ende des institutionalen Multilateralismus sieht."

Söder glaubt nicht an europäische Lösung

Übersetzt heiße das: Der bayerische Ministerpräsident glaube nicht mehr an eine europäische Integration. Und tatsächlich lassen sich die jüngsten Äußerungen Söders so deuten: An eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage glaube er nicht: "Weil Deutschland Im Jahr 2015 mit einer einseitigen, nationalen Entscheidung, seine Grenzen aufzumachen, die europäischen Partner damals allein gelassen hat. Insofern glaube ich nicht, dass etwas wirklich Substantielles passieren kann."

Zahl der Asylsuchenden sinkt weiter

Deshalb müsse Deutschland einen Alleingang starten und Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen. Wie das konkret funktionieren soll, bleibt derzeit Geheimnis der CSU. Und auch, ob es tatsächlich ein drängendes Problem ist. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen jedenfalls hat errechnet: Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland sinkt weiter - im ersten Quartal erneut um 16 Prozent. Auch deshalb fordert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU, den Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen: "Es ist nicht gut, wenn man so streitet. Das macht übrigens auch nur die Extreme stark. Die Umfrageergebnisse der letzten Tage haben wir alle erlebt. Und deshalb ist eine Sachlösung immer das beste Mittel."

Armin Laschet, CDU Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, zum Streit über die Flüchtlingspolitik innerhalb der Union

tagesthemen 23:15 Uhr, 18.06.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-415743~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Oppositionsparteien fordern Beilegung des Streits

Selbst die Opposition ruft die Union dazu auf, ihren Streit beizulegen. Der sei nur aufgeschoben, finden FDP, Linkspartei und Grüne. Sie wollen, dass Seehofer seinen Plan zur Integration endlich vorlegt. Die AfD behauptet als einzige Partei, den Plan zu kennen: Er sei aus dem Parteiprogramm abgeschrieben. Einen nationalen Alleingang favorisiert neben den Rechtspopulisten auch die FDP. Die Linkspartei hält ihn für nicht durchsetzbar. Und Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte die Union auf, ihren Streit beizulegen. "Und wenn sie keine Lösung kriegen, dann muss Frau Merkel handeln, ihre Position durchsetzen. Dann muss Herr Seehofer entlassen werden."

Während Opposition und Koalitionspartner also genervt vom Unionsstreit sind, müht sich die Kanzlerin weiter um eine Lösung. Gestern sprach sie mit Italiens Regierungschef über ein bilaterales Asylabkommen - heute ist Frankreichs Präsident Macron in Berlin. Eigentlich geht es um ein gemeinsames Reformkonzept für die EU - doch das Thema Asylpolitik dürfte wohl die größere Rolle spielen.

Brandgefährlich: SPD und Opposition genervt vom Unions-Asylstreit

Martin Mair, ARD Berlin

19.06.2018 09:51 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 18. Juni 2018 um 16:15 Uhr sowie Deutschlandfunk am 19. Juni 2018 um 05:00 Uhr.