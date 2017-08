CDU, SPD, die Grünen - "alles Feinde der Türkei", sagt der türkische Präsident Erdogan. Er rief daher türkischstämmige Wähler in Deutschland zum Boykott dieser Parteien auf. Wen sie stattdessen wählen sollen, sagte Erdogan aber nicht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die türkischstämmigen Wähler in Deutschland aufgerufen, bei der Bundestagswahl nicht für die CDU, die SPD oder die Grünen zu stimmen. "Unterstützt Parteien, die keine Feinde der Türkei an", appellierte der Präsident.

Für die Spannungen mit der Türkei sei allein Deutschland verantwortlich, sagte Erdogan laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die SPD und die CDU machten Stimmung gegen die Türkei, um bei der Wahl Stimmen zu gewinnen. "Ich rufe daher alle meine Bürger in Deutschland auf, sie niemals zu unterstützen. Weder die CDU, noch die SPD oder die Grünen. Sie sind alle Feinde der Türkei", sagte Erdogan. Deutschland sei ein Land geworden, dass die Werte der Europäischen Union verletze.

"Frage der Ehre"

Die in Deutschland lebenden Türken sollten stattdessen Parteien unterstützen, die sich der Türkei gegenüber nicht feindlich verhielten. Welche genau das seien, präzisierte Erdogan nicht. Diese Wahl nannte er jedoch für "meine Bürger in Deutschland" eine "Frage der Ehre".

Erneut forderte Erdogan zudem die Bundesrepublik zur Auslieferung mutmaßlicher Putschisten auf. "Genauso wie Deutschland seine Bürger von uns zurückhaben möchte", erwarte die Türkei, die "sich dort aufhaltenden Terroristen" ausgehändigt zu bekommen. Zudem wolle Deutschland "Kriminelle" zurück, während die Türkei "Terroristen" ausgeliefert haben wolle, so der Präsident.

Gegenseitige Kritik

Die Türkei und Deutschland liegen in einer Reihe von Themen überkreuz. Die Bundesregierung kritisiert unter anderem die Inhaftierung mehrerer Deutscher in türkischen Gefängnissen, darunter der Journalist Deniz Yücel. Die türkische Seite wiederum beschuldigt Deutschland, Beteiligten am Putschversuch des vergangenen Jahres Zuflucht zu gewähren und Pläne zur Erweiterung der EU-Zollunion zu blockieren.

Zuletzt hatte Erdogan der Bundesregierung vorgeworfen, sein Land auszuspionieren. Bei einer Rede Ende Juli vor AKP-Abgeordneten spielte er auf den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner an, der am 5. Juli von der Polizei bei einem Seminar in einem Hotel in Istanbul festgenommen worden war: "Deine Agenten kommen und tummeln sich hier in Hotels und zerteilen mein Land", sagte Erdogan an die Regierung in Berlin gerichtet.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 18. August 2017 um 14:20 Uhr.