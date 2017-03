Tablet, Kameras und Laptops sollen nicht mehr ins Handgepäck: Wer aus dem Nahen Osten oder von Nordafrika aus in die USA fliegen will, muss sich auf neue Bestimmungen einstellen. Der Grund: Terrorgefahr.

Das US-Heimatschutzministerium verschärft die Sicherheitsbestimmungen für Flüge aus bestimmten Ländern. Geräte, die größer als ein Handy sind, dürfen demnach nicht mehr mit in die Kabine, sondern müssen mit dem normalen Fluggepäck transportiert werden. Die neue Regel gilt zum Beispiel für Tablet-PCs und Laptops. Betroffen sind Verbindungen von zehn Flughäfen im Nahen Osten und Nordafrika. Darunter sind auch große Drehkreuze wie der Atatürk-Flughafen in Istanbul, die Flughäfen von Doha, Abu Dhabi und Dubai am Persischen Golf, der Mohammed-V-Flughafen in Casablanca und der Flughafen von Kairo.

Behörden begründen Einschränkungen mit Terrorgefahr

Ausnahmen gibt es für medizinische Geräte. Es gebe keinen Zusammenhang mit dem geplanten Einreiseverbot der US-Regierung für Menschen aus sechs muslimischen Länder, sagen die Behörden. Es seien bestimmte Flughäfen ausgewählt worden, nicht einzelne Länder.

Die Behörden begründen das Verbot mit dem Risiko von Anschlägen: Erkenntnisse der Geheimdienste deuteten darauf hin, dass Extremisten versuchen könnten, Sprengsätze in derartigen Geräten an Bord zu schmuggeln. Die Fluggesellschaften haben bis Freitag Zeit, die Regeln umzusetzen.

Hintergrund: Offenbar Informationen aus dem Jemen

Crew-Mitglieder sind von der Regelung ausgenommen. Die Maßnahme war zuerst bekannt geworden, weil die Fluglinien Saudi Airlines und Royal Jordanian die neuen Bestimmungen bei Twitter verbreitet hatten. Die Nachricht wurde später gelöscht. Es gab Spekulationen, die Information sei zu früh öffentlich gemacht worden.

Hintergrund für die Neuregelung seien Informationen, an die amerikanische Spezialkräfte bei einem Einsatz im Jemen gelangten, berichten der US-Sender CNN und die Nachrichtenagentur Reuters. Es gehe um die Extremistenorganisation Al Kaida auf der Arabischen Halbinsel.

