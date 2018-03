Vor dem Brexit Das verflixte letzte Jahr

Ein Jahr noch - dann ist Großbritannien nicht mehr Teil der EU. Zwar konnten inzwischen manche Streitpunkte ausgeräumt werden - für den größten Brocken gibt es aber noch keine Lösung.

Von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

"Am 29. März 2019 um Mitternacht wird Großbritannien die Europäische Union verlassen", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor dem Europaparlament. Es brandete Szenenapplaus von britischen Abgeordneten auf, die den Brexit befürworten. Viele andere Europapolitiker hingegen bedauern den geplanten Austritt noch immer.



Ein Jahr vor dem Brexit ist noch vieles unklar. Aber ein bisschen konnte auch schon geklärt werden. Zum Beispiel, dass die Briten ihre Ausstiegsrechnung an die EU zahlen werden.

Werden noch oft miteinander sprechen müssen: EU-Chefunterhändler Barnier (rechts) und der britische Brexit-Minister Davis.

Milliardenschwere Abschlussrechnung

Wie hoch die Summe genau sein wird, ist noch nicht festgelegt. Sie soll aber zwischen 45 und 55 Milliarden Euro betragen. Der große Streitpunkt Geld ist damit also ausgeräumt. Klar ist auch, dass der Brexit Ende März nächsten Jahres nur ein einbeiniger Ausstieg wird, denn im Anschluss wird es eine 21-monatige Übergangsphase geben. Sie solle Unternehmen und Bürgern auf beiden Seiten Sicherheit geben, sagte der britische Brexitminister David Davis.

In dieser Übergangsphase wird Großbritannien nicht mehr in der EU mitentscheiden dürfen, weil es kein Mitglied mehr ist, muss sich aber weiterhin an europäische Regeln halten. Dafür dürfe Großbritannien in diesem Zeitraum im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben, sagt Michel Barnier, der für die EU am Verhandlungstisch sitzt.

Der echte Brexit findet also nicht in einem Jahr statt, sondern erst nach Ende der Schonfrist, am 31. Dezember 2020. Trotzdem muss für die erste Stufe des Ausstiegs in einem Jahr vieles geklärt und vorbereitet werden.

EU-Chefunterhändler Barnier will im Oktober Klarheit darüber haben, wohin die Reise geht. Wie die Konditionen für die künftige Beziehung zwischen der EU und Großbritannien aussehen werden. Bis dahin müssen noch viele Steine aus dem Weg geräumt werden.

Was passiert mit Renten und Versicherungen?

Unklar sind zum Beispiel noch viele Detailfragen rund um die Rechte von EU-Bürgern, die auch nach dem Brexit in Großbritannien leben wollen, und von Briten, die in der EU bleiben möchten. Da geht es zum Beispiel um Renten und Versicherungen.

Unklar ist auch, wie ein künftiger Handelsvertrag aussehen soll. Die britische Premierministerin Theresa May fordert einen maßgeschneiderten Deal. Die EU-Kommission dagegen stellt May bislang lediglich Handelsverträge in Aussicht, wie sie mit Drittstaaten abgeschlossen wurden, etwa mit Kanada. Ein solcher Vertrag wäre für Großbritannien aber uninteressant, weil die starke britische Dienstleistungsbranche damit weitgehend ausgeklammert wäre.

An der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland soll es auch nach dem Brexit keine Grenzposten geben.

Irische Grenzfrage ungeklärt

Der größte Knackpunkt aber ist die neue Grenze, die durch den Brexit auf der irischen Insel entstehen wird - zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem Nicht-mehr-EU-Mitglied Nordirland. Sorgen werden laut, dass der Friedensprozess dadurch in Gefahr geraten könnte, dass alte Kämpfe neu aufflammen könnten. "Wir müssen eine Lösung finden, um eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Doch wie soll die irische Grenze aussehen? Zäune, Mauern und Kontrollen? Oder alles offen? Das allerdings wäre neu für eine EU-Außengrenze. Sollte es keine bessere Lösung geben, solle Nordirland auch nach dem Brexit eine Art abgespecktes EU-Mitglied bleiben, fordert die irische Regierung in Dublin. Doch können sich die Briten das bieten lassen? Ein Jahr vor dem Brexit gibt es einige Antworten, aber noch deutlich mehr offene Fragen.

Noch ein Jahr bis zum Brexit

Karin Bensch, WDR Brüssel

