Brexit-Verhandlungen Streit zum Auftakt

Einen Tag nach dem Brexit-Antrag gibt es den ersten Streit: Die Briten wollen den Austritt und ein neues Handelsabkommen parallel verhandeln, die EU dagegen erst das eine, dann das andere.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Es ist Tag eins nach dem Brexit-Brief, und die Uhr tickt. In den kommenden zwei Jahren gilt es nicht nur, die Modalitäten der Trennung zu klären, sondern auch den künftigen Beziehungsstatus. Wenn ihr Land am 29. März 2019 die EU verlässt, dann möchte die britische Premierministerin am liebsten zwei fertige Abkommen auf dem Tisch haben: eines über den Austritt und eines über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen. Ein ehrgeiziger Zeitplan, wie Theresa May zugibt, aber machbar, weil beide Seiten ein Interesse daran haben.

May möchte also zeitgleich den Brexit-Deal und das Freihandelsabkommen verhandeln. Die Haltung der EU, auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, lautet dagegen: Immer schön eins nach dem anderen. Erst klären wir, was die Scheidung kostet, danach reden wir über unsere neue Partnerschaft.

Brexit - Wie geht das eigentlich?

29.03.2017, Ralf Kühn, NDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-273629~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Briten wollen mit "Five-Eyes" punkten

Als Drohung werten es manche in der EU, dass May in ihrem Brexit-Brief an Ratspräsident Donald Tusk auch die künftige Kooperation in Sicherheitsfragen zum Verhandlungsgegenstand macht. Die britische Innenministerin Amber Rudd sagt, gäbe es hierzu keine Vereinbarung, dann würde dies sowohl die Sicherheit Großbritanniens als auch die Europas schwächen. Die Briten setzen offenbar darauf, mit diesem Pfund in den Verhandlungen wuchern zu können - auch dank ihres "Five Eyes"-Abkommens mit den Geheimdiensten aus den USA, Kanada, Australien und Neuseeland.

Ob Großbritannien nach dem Brexit etwa weiter Daten an Europol liefert und umgekehrt auf die Daten der anderen Zugriff hat, ist offen. Kompliziert wird es aber nicht nur in Brüssel, sondern auch in London. Schließlich stehe das Land mit dem EU-Austritt vor einer großen Transformation in seiner Gesetzgebung, sagt Brexit-Minister David Davis.

EU-Regeln sollen ins britische Gesetzbuch

Die konservative Regierung stellt deshalb heute im Parlament ihren Plan für die sogenannte "Great Repeal Bill" vor. Dieses Gesetz hat zwei Ziele: Erstens hebt es jenen "European Communities Act" von 1972 auf, der bislang regelt, dass europäisches Recht Vorrang hat vor britischem Recht. Zweitens überträgt es alle bisherigen EU-Bestimmungen soweit wie möglich in das britische Gesetzbuch. Das soll Unternehmen und Verbrauchern, Arbeitnehmern und Arbeitgebern Sicherheit geben. Bestimmte Ministerien seien besonders betroffen, sagt Jill Rutter vom Institute for Government - so kämen beispielsweise 80 Prozent der Umweltgesetze bislang von der EU.

Mit der "Great Repeal Bill" kauft sich die britische Regierung letztlich Zeit: Um zu entscheiden, welche EU-Regelungen sie langfristig 1:1 übernimmt, welche sie abschafft und welche sie ändert - etwa die zur Zuwanderung. Die künftige britische Gesetzgebung hängt aber nicht zuletzt davon ab, welches Abkommen Großbritannien und die EU schließen. Die Beamten und die Parlamentarier in Westminster werden mit dem Brexit noch alle Hände voll zu tun haben.