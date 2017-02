Das britische Unterhaus hat dem Brexit-Gesetz mit breiter Mehrheit in letzter Lesung zugestimmt. Zwar muss das Gesetz noch durchs Oberhaus, dessen Zustimmung gilt aber als sicher. May will den Austrittsantrag Ende März in Brüssel einreichen.

Die britische Premierministerin Theresa May kann das Austrittsverfahren ihres Landes aus der EU offiziell einleiten. Das Unterhaus stimmte am Abend dem Brexit-Gesetz der Regierung in letzter Lesung mit 494 gegen 122 Stimmen zu. Das Oberhaus muss zwar ebenfalls noch zustimmen, dessen Ja gilt aber als sicher. Obwohl die meisten Parlamentarier einen Brexit ablehnen, stimmten sie für den Gesetzentwurf, um nicht den Zorn ihrer Landsleute auf sich zu ziehen. Diese hatten am 23. Juni 2016 in einem Volksentscheid mehrheitlich für den EU-Austritt gestimmt.

Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte im Januar entschieden, dass der Antrag zum Brexit vom Parlament gebilligt werden muss. Erst wenn die Abgeordneten in beiden Kammern grünes Licht gegeben haben, kann May den Artikel 50 des EU-Vertrages aktivieren und damit den Startschuss für die Verhandlungen geben. Spätestens Ende März soll es so weit sein. Die Gespräche mit der EU sollen zwei Jahre dauern.

EU will Scheidungskosten noch nicht abschließend präsentieren

Bei den nun anstehenden Austrittsverhandlungen dürfte auch eine Rolle spielen, wie viel Geld Großbritannien der EU noch schuldet. Dafür allerdings wolle die EU offenbar zunächst keine Rechnung präsentieren, sondern bei den Austrittsverhandlungen zunächst nur die Berechnungsmethode präsentieren, heißt es aus EU-Kreisen. Wie hoch die Kosten seien, könne derzeit nicht seriös beziffert werden. Die in Medien genannte Summe von bis zu 60 Milliarden Euro sein ungenau.

Die Verpflichtungen Großbritanniens ergeben sich vor allem aus dem siebenjährigen, mittelfristigen Finanzrahmen der EU, der bis 2020 läuft. "Großbritannien hat ihn unterschrieben und er löst sich nicht in Luft auf, weil das Königreich die EU verlässt", sagte der Haushaltsexperte und EU-Abgeordnete Jens Geier. Vor allem aus der Finanzierung von Strukturprojekten und Pensionsansprüchen für britische EU-Mitarbeiter ergäben sich Verpflichtungen.