Noch immer fahnden die Ermittler nach einer Spur zum Hauptverdächtigen des Anschlags. Doch während der Marokkaner auf der Flucht ist, meldet sich seine Mutter zu Wort: Er soll sich stellen, der Islam stifte nicht zu solchen Attentaten an.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Der Samstagabend in der Altstadt von Barcelona: Urlauber und Einheimische schlendern durch die Gassen, vor allem junge Leute. Sie lachen, haben Spaß. Dieser Abend wirkt fast wie ein ganz gewöhnlicher im August.

"Wie mutig und tapfer sie sind"

Wäre da nicht ein paar Meter weiter der riesige provisorische Altar: Auf dem berühmten Miró-Mosaik an den Ramblas liegen Tausende Blumen, Kerzen und Kuscheltiere. Auch Purificación hat Kerzen mitgebracht und stellt sie dazu: "Wir kondolieren damit den Angehörigen der Opfer dieses fürchterlichen Attentats. Wir als Katalanen verurteilen diesen abscheulichen Angriff auf das Schärfste."

Muslime demonstrieren in Barcelona: "Nicht in unserem Namen!"

Heriberto schließt sich Purificación an. Er kommt aus Venezuela und lebt zurzeit in Barcelona, wie er erzählt. Er hat an diesem Abend ebenfalls eine Kerze mitgebracht: "Ich möchte den Katalanen meine Verbundenheit zeigen. Dieser Anschlag hat uns alle tief getroffen, mitten ins Herz. Mich beeindrucken die Katalanen, wie mutig und wie tapfer sie sind."

Mutter des Hauptverdächtigen meldet sich

Ein paar Stunden zuvor: Hunderte Muslime ziehen über die Ramblas und rufen: "Nicht in unserem Namen, wir sind Muslime, keine Terroristen!" Die Demonstranten grenzen sich klar ab vom Islamismus, von den Attentätern.

Genau das tut nun auch die Mutter des mutmaßlichen Hauptverdächtigen, des 22-jährigen Marokkaners, der den Lieferwagen in die Menschenmenge in Barcelona steuerte. 13 Menschen wurden dabei getötet, mehr als 100 verletzt.

Die Frau ruft ihren Sohn dazu auf, sich zu stellen: "Die Polizei soll ihn festnehmen und ins Gefängnis stecken. Ich will nicht mehr seine Mutter sein. Der Islam sagt nicht, dass man solche Attentate begehen soll - überhaupt nicht, nicht unsere Religion. Sie steht für Frieden und für Liebe."

Ermitteln, bis alle gefunden sind

Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter läuft auf Hochtouren. Spanische Medien berichten, dass der Mann möglicherweise nach Frankreich geflüchtet ist. Auch die Polizei dort fahndet nach ihm. Die spanischen Ermittler wollen außerdem zwei weitere mutmaßliche Mitglieder der Terrorzelle finden, die hinter dem Anschlag von Barcelona und dem vereitelten Attentat von Cambrils stecken soll.

Gedenken auf den Ramblas in Barcelona

Auch sie sind abgetaucht, sagt der katalanische Innenminister Joaquin Forn: "Die Ermittlungen, die die katalanische Polizei leitet, sind noch nicht abgeschlossen. So lange nicht, bis wir alle Mitglieder der Terrorzelle gefunden und festgenommen haben."

In Barcelona soll auch der heutige Sonntag im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Anschlages stehen. Am Vormittag ist ein Trauergottesdienst in der Kirche Sagrada Familia geplant. Das spanische Königspaar hat sich angekündigt, ebenso Ministerpräsident Mariano Rajoy.