In Argentinien ist eine Initiative zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen knapp gescheitert. Die Debatte spaltete das Land - auch die katholische Kirche mischte sich ein.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Buenos Aires

Sie haben bei Regen, Wind und Kälte vor dem Kongress ausgeharrt und die Hoffnung bis zuletzt nicht aufgegeben. Zehntausende Frauen und auch Männer, ein riesiges Meer aus grünen Kopftüchern, dem Symbol für die Legalisierung von Abtreibungen. Nach mehr als 17 Stunden Senatsdebatte fühlen sie sich bitter enttäuscht.

"Ich bin traurig und kann einfach nicht verstehen, dass die da drinnen anscheinend nicht merken, dass die Zeit reif ist", sagt eine Demonstrantin über die Entscheidung des Parlaments, Abtreibungen auch weiterhin nicht zu legalisieren. Dass die Leute das Gesetz wollen, das sei so deutlich geworden, bemerkt sie.

Auf der anderen Seite des Kongresses zünden Abtreibungsgegner ein Feuerwerk. "Ja zum Leben", kommentiert ein Mann das Abstimmungsergebnis. "Gott hat uns den Weg gezeigt, er ist der Schöpfer." Die Liebe sei der Weg, nicht der Hass und der Egoismus.

Abtreibungsgegner schwenkten blaue Tücher vor dem Parlament.

Katholische Messe während der Debatte

Ihre Mahnwache mit blauen Tüchern ist weit kleiner ausgefallen, doch dafür können sie auf die Unterstützung der Kirche zählen. Erzbischof Mario Aurelio Poli von Buenos Aires hielt während der Parlamentsdebatte eine katholische Messe in der Kathedrale. Er mahnte die Senatoren explizit, das ungeborene Leben zu schützen und nicht den Tod zu legalisieren.

Die konservativen und streng katholischen Provinzen im Norden Argentiniens gaben letztlich den Ausschlag bei der Ablehnung des Gesetzes. Es hätte Schwangerschaftsabbrüche innerhalb einer Frist von 14 Wochen ermöglicht, kostenfrei und im öffentlichen Gesundheitssystem - bisher sind sie nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Der Senator der bevölkerungsreichsten Provinz Buenos Aires, Esteban Bullrich, begründete sein Nein zum Gesetz damit, dass Abtreibungen ein Scheitern der Gesellschaft seien. Mutterschaft dürfe kein Problem sein, ohne Mutterschaft gebe es keine Zukunft.

"Was sind wir denn? Sind wir Frauen nichts weiter als unsere Bäuche, oder sind wir Menschen mit Rechten?", fragte hingegen Senatorin Beatriz Mirkin ihre Amtskollegen.

Die Rebellion der grünen Kopftücher - Befürworterinnen der Abtreibungsreform demonstrierten während der Debatte vor dem Kongress.

50.000 Komplikationen bei illegalen Abtreibungen jährlich

Eine halbe Million Frauen treiben in Argentinien jedes Jahr illegal ab, schätzen Nichtregierungsorganisationen, laut Gesundheitsministerium kommt es in etwa 50.000 Fällen zu Komplikationen, und immer wieder sterben Frauen. Erst am Wochenende erlag eine 22-Jährige einer inneren Entzündung.

Senatorin Norma Durango, aus der Provinz La Pampa, hielt während der Debatte ein Foto von ihr hoch. "Seien wir doch bitte nicht scheinheilig", rief sie. "Abtreibungen werden gemacht! Wer das Geld hat, zahlt die teuren Preise. Wer es nicht hat, zahlt manchmal mit dem Leben. Ohne Gesetz fördern wir weiter Abtreibungen im Verborgenen und damit auch den Schwarzmarkt."

Auch, wenn das Gesetz diesmal abgelehnt wurde - Argentiniens Frauen haben es geschafft, ein Tabu zu brechen. Erstmals wurde in der Heimat des Papstes über Schwangerschaftsabbrüche diskutiert. Im nächsten Jahr schon werden sie dem Parlament ein neues Projekt vorlegen.

Argentinien: Senat stimmt gegen Legalisierung von Abtreibung

Anne Herrberg, BR München

09.08.2018 09:35 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.