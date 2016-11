Die Truppen von Machthaber Assad sind in Aleppo auf dem Vormarsch. Die syrischen Rebellen verlieren seit Tagen an Boden, und am schlimmsten trifft es die Zivilbevölkerung: Tausende sind auf der Flucht, die UN warnen vor einer Katastrophe.

Von Anna Osius, ARD-Studio Kairo

Durch die heftigen Kämpfe in Ost-Aleppo sind nach Angaben der Vereinten Nationen bis zu 16.000 Menschen auf der Flucht. Der UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien erklärte, man rechne mit Tausenden weiteren Flüchtlingen, sollten die Gefechte weitergehen. In den von Regierungsgegnern gehaltenen Stadtvierteln gebe es faktisch keine Lebensmittelversorgung mehr.

Eine junge Mutter die gerade aus Ost-Aleppo geflohen ist berichtet: "Wir haben überlebt, indem wir kleine Stückchen Brot gegessen haben. Wir hatten nichts mehr." Ein anderer Flüchtling berichtet, dass die Preise für Lebensmittel geradezu explodiert seien. Ein Brot koste inzwischen 100 syrische Pfund - alles sei teuer und ratrioniert gewesen.

Flucht aus Aleppo

Alle Krankenhäuser geschlossen

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" erklärte, 250.000 Menschen in Ost-Aleppo seien außerdem von jeder Gesundheitsversorgung abgeschnitten. Nach mindestens 35 gezählten Angriffen auf Krankenhäuser seien nun alle Kliniken außer Betrieb.

Die Kämpfe gehen unterdessen weiter. Russland vermeldete, die syrischen Regierungstruppen hätten mittlerweile die Hälfte des Ostteils von Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht. Bis zu 80.000 Menschen seien "befreit" worden.

Kampf um Ost-Aleppo Im Osten Aleppos sollen nach Schätzungen noch rund 250 000 Menschen leben. Wegen der Blockade fehlt es dort akut an Lebensmitteln, sauberem Trinkwasser, Strom und medizinischer Versorgung. Tausende Zivilisten sind nun auf der Flucht vor Kämpfen und Luftangriffen. Sie flohen nach Angaben von Aktivisten in Stadtteile unter Kontrolle des Regimes und in von Kurden gehaltene Viertel. Andere suchten im Südosten Aleppos in Rebellengebieten Schutz.

Aleppo: Im Osten der Stadt liegen die Gebiete, um die gekämpft wird.

Die Rebellen erklärten, sie wollten trotz der Gebietsverluste nicht aufgeben: Der Kampf gehe weiter, so ein Berater der Freien Syrischen Armee in einem Interview. Der Vormarsch der Regierungseinheiten läge am militärischen Ungleichgewicht. Die bewaffneten Oppositionellen hätten nur leichte Waffen und müssten sich jetzt nicht nur gegen die Truppen von Machthaber Assad, sondern auch gegen Russland und den Iran zur Wehr setzen. Die Welt betreibe eine niederträchtige Politik, so der Sprecher.

Aktuelle Lage in Aleppo

A. Osius, ARD Kairo

Bundesregierung kritisiert Russland und Iran

Auch die deutsche Bundesregierung hat Position bezogen. Sie forderte Syrien und Russland in einem Statement auf, die Kämpfe einzustellen. Eine humanitäre Waffenruhe sei nötig, um das Leid der Menschen zu lindern. Diese "Tragödie müsse ein Ende haben", so die Bundesregierung. Und weiter: "Dafür tragen das Regime und seine Unterstützer, allen voran Russland und Iran, die größte Verantwortung." Außenminister Steinmeier betonte, ein Sieg in Aleppo entscheide nicht über den Syrienkrieg. Der Konflikt in Syrien sei noch lange nicht zuende.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 29. November 2016 um 13:02 Uhr und die tagesschau u.a. um 14:00 Uhr.