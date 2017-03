Hungersnot in Afrika "Zuerst verenden die Tiere ..."

Viele Menschen in Somalia, Südsudan, Nigeria und Jemen fühlen sich vergessen. Die Hungerkrisen dort verschärfen sich, internationale Hilfe gibt es nur wenig. In vielen Flüchtlingslagern musste die Nahrungsmittelhilfe sogar gekürzt werden.

Von Shafagh Laghai, ARD-Studio Nairobi

Eigentlich sollte zu dieser Jahreszeit schon längst der Regen gefallen sein, sagt Ahmed Khadar. Doch der Himmel über Somalia ist strahlend blau - ohne ein Wölkchen. "Wir wissen nicht, wie wir das weiter durchstehen sollen. Seit zwei Jahren hat es hier nicht mehr geregnet", sagt er.

Khadar ist Geschäftsmann in Hargeisa, der Hauptstadt Somalilands. Er hat ein kleines Transportunternehmen, verleiht Autos. Doch zurzeit ersetzt er eigentlich die Hilfsorganisationen. Gerade befüllen er und einige seiner Mitstreiter wieder einen Tanker, der dringend benötigtes Wasser in eines der Dörfer fahren soll. Und etwas zu essen bringt. "Wir haben bisher etwa 70.000 Dollar für Nahrungsmittel und Wasser gesammelt. Das ist Geld, was jede Familie hier zusammenkratzt. Von den internationalen Organisationen kommt sehr wenig Hilfe. Ich weiß nicht, warum das so ist."

"Schlicht und einfach den Hungertod"

Dabei wäre Hilfe dringend nötig. Die Welt steht vor der größten humanitären Katastrophe seit 1945. Mit diesem dramatischen Appell hatte sich der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Stephen O'Brien, vergangene Woche an die internationale Gemeinschaft gewandt. Rund 20 Millionen Menschen in den vier Krisenstaaten Somalia, Südsudan, Nigeria und Jemen drohe der Hungertod. Die Vereinten Nationen würden bis Mitte dieses Jahres 4,4 Milliarden Dollar benötigen, um das Schlimmste zu verhindern. "Ansonsten werden die Menschen dort schlicht und einfach den Hungertod sterben."

Doch das nötige Geld kommt nicht zusammen. Das läge auch daran, dass mehrere große Hungerkrisen gleichzeitig zu bewältigen seien - zusätzlich zu anderen Krisen und Konflikten. Im laufenden Jahr haben die UN gerade mal sieben Prozent der geforderten Spenden erhalten.

Nahrungsmittelhilfen gekürzt

Für die Bedürftigen bedeutet weniger Geld weniger Hilfe. In vielen Flüchtlingslagern musste die Nahrungsmittelhilfe bereits gekürzt werden. In einer Verteilstation in einem entlegenen Dorf in Somaliland kam es zu Tumulten unter den hungrigen und durstigen Menschen. Weil sie wussten, dass die Reissäcke nicht für alle ausreichen werden. Weil viele von ihnen ein krankes, manche sogar ein sterbendes Kind in den Armen hielten.

Wenn weiter gekürzt wird, dann könnten schwer zugängliche Gebiete in Krisenregionen sogar komplett von der Hilfe abgeschnitten werden, befürchten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

Ein unterernährtes neun Monate altes Kind in einem Krankenhaus in Somalia. (11. März 2017)

Die Gründe für die Hungersnöte sind vielfältig. Zum einen gibt es die klimatischen Gründe, die Regenausfälle, die Dürre. Nirgendwo sonst sind die Folgen des Klimawandels so sichtbar wie in der Sahelzone. Weite Teile sind versteppt, Nahrungsmittel werden knapper, Konflikte um sie häufiger. Diese Herausforderungen wären aber auch in Afrika lösbar. Wären da nicht die Kriege, die Terrorgruppen und die korrupten Eliten.

In Somalia beispielsweise herrschen seit fast 30 Jahren Krieg und Terror. Eine funktionierende Regierung konnte sich hier nie entwickeln, geschweige denn eine starke Wirtschaft. Ein Großteil der Bevölkerung lebt seit jeher von der Viehzucht. Durch die Dürre sterben nun die Tiere. Und die Menschen wissen: Wenn die Tiere sterben, dauert es nicht mehr lange bis die Menschen folgen.

Keine Hilfe von der Regierung

Ähnlich sieht es im Südsudan, im Jemen oder im Norden Nigerias aus. Und die Regierungen selbst können entweder nicht helfen, oder sie wollen es nicht. Den Politikern im Südsudan beispielweise scheint mehr an ihrem Machterhalt gelegen als an der Bevölkerung.

Was ihre Regierungen nicht leisten, versuchen Menschen wie Ahmed Khadir aufzufangen. "Doch unsere Mittel sind für eine Katastrophe von diesem Ausmaß nicht ausreichend", so Khadir. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie es sich anfühlt, die kleinen, abgemagerten Kinder zu sehen. Sowas kann man nicht in Worte fassen", sagt er und schweigt.

Dann fügt er hinzu: "Wir hoffen, dass die Außenwelt unsere Not sieht, endlich reagiert und endlich hilft."

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. März 2017 um 12:00 Uhr.