Nach einem Raketenangriff auf das Regierungsviertel von Kabul liefern sich die afghanische Armee und Aufständische schwere Kämpfe. Erst gestern hatten Taliban fast 200 Menschen im Norden des Landes verschleppt.

Schwere Kämpfe haben die afghanische Hauptstadt Kabul erschüttert: Zunächst schossen Aufständische rund ein Dutzend Raketen auf die Altstadt und das Regierungsviertel ab. Dabei wurden nach Angaben des Innenministeriums mindestens zwei Menschen verletzt. Ein Sprecher sagte, Terroristen hätten am Morgen ein Gebäude im Stadtviertel Reka Chana besetzt und von dort aus die Geschosse abgefeuert.

Sicherheitskräfte sperrten Berichten zufolge die Gegend ab und lieferten sich gut drei Stunden lang intensive Kämpfe mit den islamistischen Kämpfern, die sich in der Nähe der zentral gelegenen Idgah-Moschee verschanzt hatten. Auch Kampfhubschrauber der Regierung kamen zum Einsatz. Angaben über Tote und Verletzte gab es zunächst nicht.

Die Armee ging mit Hubschraubern gegen die Angreifer vor. Dabei feuerte sie offenbar auch Raketen ab. Nach dem Raketenangriff und den Kämpfen verdunkelte Rauch den Himmel über Kabul.

Einschläge bei Ghani-Rede zu hören

Die Moschee befindet sich in der Nähe des Präsidentenpalasts, wo Staatschef Ashraf Ghani eine Rede zum Beginn des islamischen Opferfestes hielt. Während der direkt auf Facebook übertragenen Ansprache war zu sehen, wie Ghani wiederholt innehielt, während im Hintergrund mehrere Einschläge zu hören waren. Der Präsident sagte sodann: "Diese Nation wird sich diesen Raketenangriffen nicht beugen." Auch in der Nähe des Stadions von Kabul waren zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz.

Erst am Sonntag hatte Ghani im Zusammenhang mit dem Opferfest erneut eine Waffenruhe im Konflikt mit den islamistischen Taliban angekündigt. Sie sollte am Montag in Kraft treten und bis zum 21. November gelten, dem Geburtstag des Propheten Mohammed. Voraussetzung sei allerdings, dass die Taliban ebenfalls eine Feuerpause verkündeten - was diese nicht taten.

Taliban lassen Geiseln frei

Erst gestern hatten Taliban fast 200 Menschen im Norden des Landes verschleppt. Den Großteil der Menschen ließen sie jedoch heute schon wieder frei. "Mehr als 160 Zivilisten sind sicher nach Hause zurückgekehrt", sagte ein Mitglied des Provinzrates in Kundus. Mindestens 20 Soldaten und Polizisten haben die Taliban aber an einen unbekannten Ort verschleppt. Zwei Taliban-Kommandeure bestätigten die Freilassung. Einer von ihnen sagte, die Taliban wollten keine Zivilisten verletzen, die Soldaten und Polizisten würden aber als Gefangene festgehalten.