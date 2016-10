Chinas Wirtschaft kühlt sich ab. Die Staatsführung spricht von einem "neuen Normalzustand". Zwar ist das Wachstum immer noch deutlich höher als in Europa, aber eben nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Das hat auch Folgen für deutsche Unternehmen.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal des Jahres um 6,7 Prozent gewachsen. Das teilte der Sprecher des staatlichen Statistikbüros, Sheng Laiyun, mit. Besonders stark zum Wirtschaftswachstum beigetragen habe der boomende Immobiliensektor. Die Immobilienpreise sind in vielen chinesischen Städten zuletzt um zum Teil 30 Prozent und mehr gestiegen. Warnungen vor einer gefährlichen Immobilienblase wies Sheng zurück: "Unsere neuen Regeln sorgen dafür, dass sich der Immobilienmarkt abkühlt und wir auf Normalzustand zurückkehren."

Wirtschaftsexperten überrascht der heute vorgestellte Wert von 6,7 Prozent nicht, damit hatten die meisten gerechnet. Mit dieser Zahl dürfte die chinesische Regierung ihr Ziel von einem 6,5-prozentigen Wirtschaftswachstum fürs Gesamtjahr 2016 erreichen. Im Vergleich zu Europa ein sehr hoher Wert, für China der geringste Wert seit einem Vierteljahrhundert.

"Normales Wachstum ist zu begrüßen"

Insgesamt kühlt sich das Wirtschaftswachstum also ab. Es scheint sich aber - glaubt man den offiziellen chinesischen Zahlen - zu stabilisieren. Die vielen deutschen Firmen, die in China zum Großteil immer noch gutes Geld verdienen, haben diesen "neuen Normalzustand" inzwischen eingepreist.

"Wir sehen ein schwächeres Wachstum in China, allerdings muss man inzwischen ganz klar sagen, dass das Land in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren eine der größten Volkswirtschaften überhaupt geworden ist: die zweitgrößte der Welt", sagte der Chef des im MDAX notierten Chemiekonzerns Lanxess, Matthias Zachert, Mitte September bei einem Chemiekongress in Shanghai. Daher flauten auch die Wachstumsraten ab. "Ein normales Wachstum auf einem besseren strukturellen Niveau ist eindeutig zu begrüßen."

Chinas Wirtschaft wächst stark

Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

19.10.2016 08:40 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Geringere Lohnsteigerungen

Auf einem anderen Niveau als noch vor fünf oder zehn Jahren bewegen sich auch die Lohnsteigerungen, die deutsche Firmen in China ihren Angestellten bieten müssen. Das Plus bei Löhnen und Gehältern für chinesische Angestellte sei zuletzt so schwach gestiegen wie noch nie seit Beginn der Erhebung - und zwar um 6,2 Prozent, teilte die deutsche Außenhandelskammer in Shanghai mit. Zum Vergleich: 2012 lag die Lohnsteigerungsrate nach Angaben der deutschen Handelskammer noch bei mehr als zehn Prozent.

Bei den Lohnsteigerungen gibt es aber auch nach wie vor geografische Unterschiede. Im Süden Chinas, in Shenzhen zum Beispiel, steigen Löhne noch etwas stärker, im nördlich gelegenen Peking liege das Lohnplus noch deutlich unter dem Landesschnitt. Auch bei den Branchen gibt es Unterschiede. So erhöhen deutsche Baufirmen und Maschinenbauer ihre Löhne in China deutlich geringer als zum Beispiel deutsche Firmen aus der Auto- oder Medizinbranche.