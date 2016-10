Nach dem Skandal um dubiose Verkaufspraktiken und Geisterkonten bei Wells Fargo räumt Bankenchef John Stumpf seinen Posten. Die US-Bank hatte über Jahre hinweg Scheinkonten eröffnet. Die Bank zahlt dafür rund 170 Millionen Euro Strafe, zudem wurden Tausende Angestellte entlassen.

Nach dem Skandal um dubiose Verkaufspraktiken und Geisterkonten bei der US-Bank Wells Fargo räumt Vorstandschef John Stumpf seinen Posten. "Ich habe entschieden, dass es das Beste für das Unternehmen ist, wenn ich Platz mache", erklärte der Manager. Der 63-Jährige habe den Verwaltungsrat über seine Entscheidung informiert, per sofort in den Ruhestand zu gehen, teilte das Geldhaus am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Zum Nachfolger an der Vorstandsspitze des Bankhauses wurde Tim Sloan ernannt, der bislang für das Tagesgeschäft verantwortlich war.

Stumpf war wegen des Skandals massiv unter Druck geraten. Im September hatte das Direktorium der wegen umstrittener Verkaufspraktiken in die Schlagzeilen geratenen Bank Stumpf bereits einen Aktienbonus von 37 Millionen Euro gestrichen.

Millionen von Geisterkonten

John Stumpf räumte seinen Vorstandsposten.

Die Bank hatte vor einigen Wochen eingeräumt, dass Mitarbeiter unter Verkaufsdruck über Jahre hinweg ohne Erlaubnis von Kunden Millionen von Bankkonten eröffnet und Online-Banking-Aktivitäten vorgetäuscht hatten. So sollten die von der Unternehmensführung gesetzten Verkaufsziele erreicht werden. Wells Fargo akzeptierte im Rahmen eines Vergleichs mit US-Behörden bereits eine Strafe von rund 167 Mio Euro. Weitere fünf Millionen Dollar sollen an geschädigte Kunden fließen. Tausende Angestellte wurden wegen der Affäre gefeuert.

Die Wells-Fargo-Aktie legte nach Bekanntwerden des Rücktritts um zwei Prozent zu. Am Freitag soll das Institut seinen Quartalsbericht vorlegen.