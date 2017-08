Hat Ministerpräsident Weil sich seine Regierungserklärung zur Abgasaffäre von VW "aufhübschen" lassen, wie es die "BamS" berichtet? Die niedersächsische Landesregierung widerspricht. Auch die Opposition hatte direkt nach der Überprüfung der Vorgänge 2015 keine Einwände.

VW in der Krise, die Abgasaffäre kommt ans Licht - und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, gleichzeitig Mitglied im VW-Aufsichtsrat, informiert im Oktober 2015 den Landtag über die Manipulationen des Konzerns. Seine Manuskriptentwurf zu dieser Regierungserklärung lässt Weil vorab an VW zur Prüfung schicken. Doch welchen Einfluss nahmen die Autobauer dann auf das Redemanuskript?

"Positivere Formulierungen" eingefügt?

Wie die "Bild am Sonntag" (BamS) unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtet, "hübschten" Redenschreiber des VW-Vorstandes den Text auf. "Problematische Passagen" seien gestrichen und "positivere Formulierungen" eingefügt worden. Nach "BamS"-Informationen stieß das Einschreiten des Autobauers selbst bei VW auf Widerstand. Ein Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung äußerte demnach "moralische Bedenken": Volkswagen könne doch nicht eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten redigieren und verändern. Seine Sorgen habe er sogar schriftlich formuliert.

SPD-Politiker Weil bestreitet eine derartige Einflussnahme des VW-Konzerns auf seine Regierungserklärung: Er habe seinen Entwurf "mit der ausschließlichen Bitte um Prüfung auf rechtliche Belange und Richtigkeit der genannten Fakten" an VW geschickt. Anschließend seien rechtliche Klarstellungen nachvollzogen worden. Kritik an VW sei aber "drin geblieben". Er würde "in einer vergleichbaren Situation heute ganz genauso handeln", sagte Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wegen der Diesel-Affäre habe die Zukunft des Konzerns auf dem Spiel gestanden. Das sei "mittelbar auch für das Land Niedersachsen von allergrößter Bedeutung" gewesen, so Weil.

Auch Regierungssprecherin Anke Pörksen erklärte nun: "Richtig ist, dass Regierungserklärungen an VW mit der Bitte gesandt wurden, sie auf rechtliche und faktische Fehler durchzusehen. Richtig ist auch, dass es einzelne Hinweise von VW gab, die übernommen wurden, wenn sie rechtlich geboten waren. Es gab auch Vorschläge von VW, Bewertungen zu ändern. Diesen wurden explizit nicht gefolgt." Die Berichterstattung der BamS wies sie zurück.

"Keinerlei Kritik" der Opposition

Zudem sei der beschrieben Sachverhalt dem Landtag in einer vertraulichen Sitzung des Wirtschaftsausschusses erläutert worden. "Dort wurden Auszüge aus dem Original-Redeentwurf samt Änderungswünschen von VW präsentiert", so Pörksen. Danach habe es von Seiten der Opposition keinerlei Kritik mehr gegeben.

