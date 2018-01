Tarifkonflikt Metaller legen die Arbeit nieder

Mit Warnstreiks in ganz Deutschland will die IG Metall ihren Forderungen in den stockenden Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen. Arbeitgeberverbände mehrerer Bundesländer reagieren mit Klagen.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in mehreren Bundesländern mit Warnstreiks begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht am späten Dienstagabend sind unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen einzelne Betriebe bestreikt worden, wie Sprecher der IG Metall in den jeweiligen Bezirken mitteilten. Im Norden waren Betriebe in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen betroffen.

Im Münchner Stammwerk des Lastwagenherstellers MAN stand die Produktion nach Angaben der Gewerkschaft seit Mitternacht still. "Die Streiktore sind besetzt, die Zelte aufgebaut. Bisher haben wir eine hundertprozentige Beteiligung der Beschäftigten an den Streiks", sagte der Münchner IG-Metall-Chef Horst Lischka am frühen Morgen.

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie bleiben die Fronten verhärtet

Bis zu 250 Betriebe sollen streiken

Beim Autozulieferer Federal Mogul im rheinland-pfälzischen Herdorf traten in der Nacht etwa 40 Mitarbeiter in den Warnstreik sowie etwa 120 ihrer Kollegen von der Frühschicht. Betroffen war auch das Unternehmen John Deere in Zweibrücken. Mehrere hundert Mitarbeiter traten hier in den Ausstand. In Thüringen, Brandenburg und Sachsen ruhte die Produktion ebenfalls in mehreren Betrieben, etwa bei den Elbe Flugzeugwerken in Dresden.

Die Arbeit soll nach dem Willen der Gewerkschaft für 24 Stunden ruhen. Die IG Metall sprach vor Beginn von bis zu 500.000 Beteiligten über sämtliche Betriebsgrößen, Regionen und Branchen hinweg. Weitere Aktionen sollen folgen. Laut Gewerkschaft sollen bis Freitag die Beschäftigten in mehr als 250 Betrieben in ganz Deutschland die Arbeit niederlegen.

Keine neuen Gespräche vor Samstag

Die Arbeitgeber wollen sich juristisch gegen den Warnstreik wehren. Die regionalen Arbeitgeberverbände in Bayern, Berlin, Brandenburg und Sachsen reichten Klagen gegen die IG Metall ein, mit denen sie die Unterlassung und Schadensersatz für die Warnstreiks fordern. "Wir gehen davon aus, dass die restlichen Verbände im Laufe des Tages bundesweit ihre Klagen einreichen", sagte ein Sprecher des Dachverbands Gesamtmetall.

Aus Sicht der Arbeitgeber handelt es sich bei dem laufenden Arbeitskampf nicht mehr um einen Warnstreik, sondern einen sogenannten Erzwingungsstreik. Dafür müsste die IG Metall aber in ganzen Bezirken Urabstimmungen unter ihren Mitgliedern abhalten, sonst ist er illegal. Bei "normalen" Warnstreiks bedarf es nur eines Aufrufs der Bezirksleitung.

"Unser Einigungswille ist nach wie vor gegeben, und wir werden auch so schnell wie möglich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren", so Dulger.

Der größte Unterschied zu den bisher gekannten Warnstreiks ist die Dauer und damit die Wirkung der 24-Stunden-Streiks: Bislang legten die Beschäftigten bei Warnstreiks nur stundenweise die Arbeit nieder - die Ausfälle für die Unternehmen hielten sich in Grenzen. Wenn aber ein Betrieb 24 Stunden lahm gelegt wird, sind die Produktionsausfälle ungleich größer.

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger, warf der Gewerkschaft vor, die Streiks seien eine Werbemaßnahme um neue Mitglieder - die Arbeitgeber selbst seien gesprächsbereit: "Unser Einigungswille ist nach wie vor gegeben, und wir werden auch so schnell wie möglich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren", sagte Dulger dem BR.

Die Verhandlungen sind festgefahren

Die IG Metall will durch die Streiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, damit in die festgefahrenen laufenden Tarifauseinandersetzungen wieder Bewegung kommt. Allerdings betonte Bayerns IG Metall-Bezirkschef Jürgen Wechseler, dass es während der aktuellen Warnstreikwelle keine neuen Gespräche geben könne.

Weitere Verhandlungen wären damit erst am Samstag möglich. Am vergangenen Wochenende waren Gespräche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern in Stuttgart abgebrochen worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Die IG Metall verlangt sechs Prozent mehr Geld und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollen nach ihrer Vorstellung einen Teilausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber strikt ablehnen. Sie verlangen zudem, das verfügbare Arbeitsvolumen zu erhalten.