Martin Winterkorn habe viel früher von dem Abgasskandal erfahren, als bislang eingeräumt: Dieser Vorwurf ist nicht nur Gegenstand neuer Ermittlungen gegen den Ex-VW-Chef. Er soll jetzt auch im Mittelpunkt einer belastenden Aussage des früheren Aufsichtsratschefs Piech stehen.

Der im Groll bei Volkswagen ausgeschiedene frühere Aufsichtsratschef Ferdinand Piech belastet in der Abgasaffäre einem "Spiegel"-Bericht zufolge den ehemaligen Vorstandschef Martin Winterkorn. Piech habe in einer ausführlichen Aussage vor der Staatsanwaltschaft Brauchschweig erklärt, Winterkorn habe viel früher von dem Dieselbetrug erfahren, als bislang eingeräumt, berichtet das Magazin. Piech selbst habe von einem Informanten Ende Februar 2015 den Hinweis erhalten, dass VW in den USA ein Problem habe. Hinweise auf eine Software zur Manipulation von Abgaswerten hätten US-Behörden bereits an den Konzern weitergeleitet.

Laut "Spiegel" will Piech Winterkorn damals darauf angesprochen haben. Doch der damalige VW-Chef habe ihm versichert, ein solches Papier aus den USA existiere nicht. Diese Aussage habe Piech bereits Ende vergangenen Jahres gemacht, berichtet das Magazin ohne Quellenangabe. Von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gibt es bislang keine Stellungnahme. VW wollte den Bericht nicht kommentieren.

Der frühere VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piech belastet... ...den ehemaligen Vorstandschef Martin Winterkorn.

Neue Ermittlungen gegen Winterkorn

Winterkorns Anwälte teilten der Nachrichtenagentur dpa mit, ihr Mandant habe "erst vor wenigen Tagen von der Existenz einer weitergehenden Aussage des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, Prof. Dr. F. Piëch, erfahren". Winterkorn kenne jedoch noch keine Details. "Herr Winterkorn wird sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen - und damit auch zu dieser Aussage - äußern, sobald ihm die Akten der Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Einsicht vorgelegen haben."

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft hatte vor einer Woche erst die Ermittlungen gegen Winterkorn auf den Betrugsverdacht ausgeweitet. Laut den Strafverfolgern hatten sich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" ergeben, dass der ehemalige Konzernchef früher als von ihm öffentlich behauptet von der Betrugssoftware und ihrer Wirkung gewusst haben könnte. Dabei berief sich die Ermittlungsbehörde auf eigene Vernehmungen von Zeugen und die Auswertung beschlagnahmter Dateien.

Winterkorn selbst hat mehrfach beteuert, erst im September 2015 den millionenfachen Abgasmanipulationen erfahren zu haben. Er war kurz nach Bekanntwerden des Dieselskandals von seinem Amt an der Spitze von Europas größtem Autobauer zurückgetreten.

Höhere Hürden für Managerboni

Unterdessen ist im Konzern die Debatte über Abfindungen und Boni von Topmanagern neu entbrannt. Nach dem Willen der Betriebsräte sollen die üppigen Bonuszahlungen für Manager nur noch bei bei entsprechend hoher Leistung fließen. Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh forderte in der "Braunschweiger Zeitung": "Es passt nicht ins Bild: Leiharbeiter werden vom Vorstand abgemeldet, und gleichzeitig geht ein Vorstandsmitglied mit Millionen aus der Tür."

VW hatte bereits 2016 angekündigt, sein Managervergütungssystem ändern zu wollen. Zuletzt hatte es jedoch Kritik gegeben, weil Christine Hohmann-Dennhardt zu ihrem Abschied eine Zahlung von über zwölf Millionen Euro nach nur gut einem Jahr Arbeit als VW-Vorstand für Integrität und Recht erhält.