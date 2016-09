Abgas-Affäre VW drohen neue Milliardenklagen

In der Abgasaffäre stehen VW nach Informationen von NDR, WDR und SZ neue Milliardenklagen ins Haus. Im Hintergrund ziehen Anwälte und dubiose Prozessfinanzierer die Fäden. Experten warnen jedoch vor einer "Klageindustrie".

Von Katja Riedel, WDR

Trotz der bereits weitgehend ausgehandelten Schadenersatz- und Strafzahlungen von mehr als 15 Milliarden Dollar in den USA ist die Abgasaffäre und die daraus drohende finanzielle Gefahr für VW längst nicht abgewendet. Insgesamt fordern inzwischen 1700 Aktionäre Geld vom niedersächsischen Autokonzern für Kursverluste ihrer VW-Aktien, darunter 1000 Kleinaktionäre und mehr als 700 größere Investoren.

Neue Milliardenklagen

Nach Bayern und Hessen hat mit Baden-Württemberg mittlerweile das dritte Bundesland Klage gegen VW eingereicht. Am kommenden Montag folgt nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" gleich die nächste Klage beim Landgericht Braunschweig: Zahlreiche Aktionäre wollen dort mindestens zwei Milliarden Euro von VW fordern, weil der Vorstand die Anleger zu spät über die manipulierten Abgaswerte von Diesel-Fahrzeugen informiert habe. VW bestreitet dies freilich. Der Schriftsatz kommt von Aktionärs-Anwalt Andreas Tilp, der vor einem halben Jahr bereits eine erste große Klage über 3,25 Milliarden Euro eingereicht hatte.

Die neue Klagewelle fällt genau auf den Tag, an dem sich die Abgasaffäre zum ersten Mal jährt. Für VW wird die Lage derzeit nicht entspannter, sondern sie spitzt sich weiter zu. Vorsorglich hat der Konzern zwar einen zweistelligen Milliardenbetrag zurückgestellt, aus dem die Folgen der Affäre bezahlt werden sollen. Allerdings steht eine weitere, noch härtere Attacke bereits bevor, die nicht von Aktionären ausgehen soll, sondern von Verbrauchern.

Anwalt bereitet globale Sammelklage vor

Demnächst versammelt der US-Staranwalt Michael Hausfeld Kollegen aus aller Welt, um Schadenersatzklagen von getäuschten VW-Kunden zu koordinieren. Er war es, der dazu beigetragen hatte, dass 500.000 Käufer von Diesel-Fahrzeugen in den USA Abfindungen bekamen, nun wollen er und seine Mitarbeiter Volkswagen global angreifen. Bei einem Treffen voraussichtlich am 17. Oktober in Berlin oder Brüssel will Hausfeld potenziellen Mitstreitern seine Pläne vorstellen.

Mehr als zehn Millionen Kunden, die Schadenersatz oder neue Autos fordern, wären für VW eine Katastrophe. Für international agierende Kanzleien und Spezialfirmen, die große Prozesse finanzieren, wären sie dagegen ein Goldgrube. Die Justiz als Markt, den es zu erobern gilt - das scheint für einige Beobachter eine Zukunftsvision zu sein. Der Fall VW scheint da ein geeigneter Einstieg.

Bundesregierung warnt vor "Klageindustrie"

In der öffentlichen Wahrnehmung haben die Kanzleien es geschafft, einen gefühlten Mangel zu verstärken: Die Kunden in Europa gehen leer aus, während die Kunden in den USA absahnen. Die Bundesregierung sieht das alles kritisch und warnt vor einer "Klageindustrie". Man wolle keine Entwicklung wie in der USA, sagte Justiz-Staatssekretär Gerd Billen bereits kurz nach Beginn der VW-Affäre. Die Regierung werde verhindern, dass Großkanzleien "allein aus eigenem Profitstreben" riesige Verfahren in Gang brächten und Unternehmen zu "sachwidrigen, aber teuren Vergleichen zwingen". Billen, der sich lange bei den Grünen engagierte, war mal Vorstand der deutschen Verbraucherzentrale.

Gesetz soll "missbräuchliche Klagen" vermeiden

Ein schon vor Jahresfrist angekündigtes Gesetz, mit dem große Verbraucher-Verfahren per Musterklage in geordnete Bahnen gelenkt werden sollten, kommt bisher nicht voran. Man arbeite an einem Gesetzentwurf, heißt es dazu aus dem Bundesjustizministerium. Ziel sei es, den Verbrauchern "auf einfachem Wege" zu ihrem Recht zu verhelfen und "missbräuchliche Klagen" zu vermeiden. Wann das Gesetz kommen soll, sagt das Ministerium nicht.

Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum findet das völlig unverständlich. Das Gesetz sei dringend notwendig, sagt er. Er selbst berät als Anwalt Kunden von Banken und Konzernen, die mit "faulen Produkten" hereingelegt worden sind. Auch Baum kümmert sich mit seiner Kanzlei um VW-Kunden.

Aktionärs-Anwalt Tilp schimpft dagegen, die "Klageindustrie" sei ein "Kampfbegriff", der die Dinge auf den Kopf stelle. Erst sei ein Schaden da, dann folge eine Klage. Und dann geschehe lange nichts, weil nichts richtig geregelt sei. Bei der Telekom, der Aktionäre vorwerfen, einen Milliardengewinn bei einem US-Deal vorgegaukelt zu haben, dauert das Verfahren schon eineinhalb Jahrzehnte. Ein Ende ist nicht absehbar. Trotz einer vom Gesetzgeber geschaffenen Musterklage für Aktionäre, die alles grundsätzlich klären soll.

Dubioser Prozessfinanzierer

Auch bei VW sei nicht mit einem schnellen Urteil zu rechnen, sagt der Münchner Anleger-Anwalt Klaus Rotter. Bei den Klagen kooperiert Rotter mit dem Prozessfinanzierer Advofin aus Österreich. Advofin nimmt den Klägern alle Kosten und Risiken ab. Dafür fordert er 34 Prozent der Schadenersatzzahlungen, die eines Tages von VW fließen könnten. Unklar ist, wo dieses Geld landen würde. Hauptinhaber der Advofin ist die auf der Insel Isle of Man ansässige Gesellschaft Telor. Wer hinter Telor steht, daraus macht Advofin ein Geheimnis. Angeblich handelt es sich um einen österreichischen Unternehmer, der anonym bleiben will. Advofin äußert sich dazu nicht.

Ex-Innenminister Baum verfolgt ein anderes Modell. Seine Kanzlei Baum, Reiter & Collegen kooperiert mit der gemeinnützigen niederländischen Stiftung Car Claim, bei der sich bereits 100.000 VW-Kunden aus Europa registrieren ließen. Baum strebt für VW-Kunden einen außergerichtlichen Vergleich mit dem Autokonzern an. Aber: "Wir müssen zu einer vernünftigen Einigung mit VW kommen", sagt der Ex-Minister. Man müsse dabei im Auge haben, "dass der Konzern nicht ausblutet".

Neue Klagen gegen VW

P. Hornung, NDR

16.09.2016 18:07 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.