US-Medien zur Deutschen Bank "Schmerzen - und mehr als das"

14 Milliarden Dollar fordert das US-Justizministerium wegen fauler Hypothekenpapiere von der Deutschen Bank. US-Medien sehen die Bank am Boden und spekulieren, dass die Bundesregierung bereits einen Rettungsplan in der Schublade habe.

Von Andreas Horchler, ARD-Studio Washington

"Die Deutsche Bank kann nur noch von der Regierung gerettet werden: Ist die Deutsche Bank Lehman Brothers Nummer zwei?"

"Kommt der nächste große Finanz-Crash?"

"Auf die Anleger der Bank warten Schmerzen und mehr als das."

Einige Schlagzeilen zur Deutschen Bank, die aus Sicht zahlreicher US-Medien und Finanzexperten am Tiefpunkt angelangt ist. In unzähligen Finanz-Blogs geht die Warnung um: "Die Deutsche Bank ist über ihr gigantisches Derivate-Geschäft mit der gesamten Finanzwelt verbandelt - wenn sie niest, erkrankt die ganze Welt an einer Lungenentzündung."

12,5 Milliarden Euro - erst "ein Angebot"

Der Verkauf einer britischen Versicherung - aus Sicht der "New York Times" ein Strohfeuer, das dem niederschmetternden Aktienkurs kurz hilft, aber keineswegs die Frage beantwortet, wie die Bank 14 Milliarden Dollar, rund 12,5 Milliarden Euro, aufbringen soll, die das US-Justizministerium Mitte September forderte. Bei den Vergleichsverhandlungen geht es um Wertpapiere, die in den Jahren 2005 bis 2007 durch Hypotheken gedeckt waren. Die USA werfen der Bank vor, mit diesen Geschäften am Zusammenbruch des Immobilienmarktes 2008 und der anschließenden Wirtschaftskrise beteiligt gewesen zu sein.

Die Deutsche Bank beabsichtige nicht, einen zivilrechtlichen Vergleich in dieser Höhe zu schließen, schrieb die Bank in einer Mitteilung. Die hohe Summe sei doch erst ein Angebot.

Wie weit runter kann es gehen?

Es sei nicht klug, die Verhandlungen öffentlich zu diskutieren, meint James Cramer, ehemaliger Hedgefonds-Manager und Moderator der CNBC-Sendung "Mad money": "Das macht man einfach nicht! Man unterstellt dem Justizministerium nicht einfach, es handle sich nur um ein erstes Angebot." Man schachere nicht öffentlich mit dem Ministerium, man hole sich Rat von Geschäftsleuten und Anwälten ein, die es mit dem Ministerium zu tun haben.

Nicht nur Formfehler werden der Bank in Frankfurt vorgeworfen. Beobachter haben auch starke Zweifel daran, dass es gelingen kann, die Summe sehr weit nach unten zu verhandeln - so weit, dass sie bezahlbar wird. Zwar eröffnet das US-Justizministerium zivilrechtliche Vergleichsverhandlungen oft mit einer sehr hohen Forderung, danach werden die Zahlen werden regelmäßig nach unten korrigiert. Aber wie weit?

US-Banken wurden wegen riskanter Geschäfte, die zur Finanzkrise 2008 führten, bereits zur Kasse gebeten. Die Bank of America mit 16,6 Milliarden Dollar, Goldman Sachs mit über fünf Milliarden. Ein Finanz-Blog prophezeit: "Zusammenbruch der Bank: Die Deutsche Bank-Aktie auf einem Allzeit-Tief, nachdem Merkel Rettungsaktion ablehnt."

Ausgangslage dramatisch

Natürlich habe die Bundesregierung einen Rettungsplan in der Schublade, so der Sender CNBC - trotz anderslautender offizieller Statements, trotz der beharrlichen Auskunft aus der Deutschen Bank, das Finanzinstitut werde aus eigener Kraft wieder auf die Beine kommen.

Kanzlerin Merkel seien die Hände durch EU-Recht gebunden, außerdem könne sie eine direkte Zuwendung ein Jahr vor der Bundestagswahl gegenüber den Wählern nicht rechtfertigen. Ist die Bank aber in ihrer Existenz bedroht und steht fest, dass sie bei ihrem Untergang die Wirtschaft insgesamt beeinträchtigen würde, wird europäische Hilfe möglich. "Too big to fail" - "zu groß, um zu scheitern" - mehr als acht Jahre nach dem Untergang von Lehman Brothers hat dieses Wort in den USA wieder Konjunktur.

Undurchsichtige Geschäfte mit Derivaten, historisch niedrige Zinsen, die Bankgeschäfte grundsätzlich erschweren, plus die Strafzahlungen an das US-Justizministerium - die Ausgangslage für die Deutsche Bank ist aus US-Sicht dramatisch.