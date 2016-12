Abgasmanipulation auch bei Daimler? Mehrere US-Kläger sind davon überzeugt. Doch ihre Sammelklage wies ein Gericht nun wegen Mängeln ab. Doch dies ist nur ein Etappensieg für Daimler, da die Kläger die Chance zur Nachbesserung bekamen.

Im Rechtsstreit über angebliche Abgasmanipulationen bei seinen Dieselmotoren hat der Autokonzern Daimler in den USA einen Etappensieg errungen. Ein Bezirksrichter im Bundesstaat New Jersey wies eine Sammelklage von Autobesitzern ab, die dem deutschen Hersteller und seiner US-Tochter Mercedes-Benz manipulierte Werte des Schadstoffs Stickoxid und irreführende Werbung vorgeworfen hatten.

Der Richter hielt die im Februar eingereichte Klage in entscheidenden Punkten für unzureichend. Er gab den Klägern jedoch die Chance, ihre Vorwürfe in überarbeiteter Form neu einzureichen. Klägeranwalt Steve Berman kündigte auf Nachfrage an, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Es sei ein Leichtes, die vom Richter beanstandeten Mängel zu beheben.

Nachweise fehlen

Die Käufer von Mercedes-Modellen hatten argumentiert, dass der Stuttgarter Autobauer sie mit Werbeaussagen über einen geringen Schadstoffausstoß bei Blue-Tec-Dieselmotoren getäuscht habe. Sie hätten erst später festgestellt, dass die Abgaswerte höher seien als in den USA erlaubt. Dem Richter zufolge konnten die Kläger aber nicht nachweisen, dass sie die Werbungen tatsächlich gesehen haben.

Die Mercedes-Mutter Daimler sieht sich in den USA mit einigen Sammelklagen wegen angeblicher Abgasmanipulationen bei Diesel-Fahrzeugen konfrontiert. Der Konzern steht im Verdacht, die Messwerte - ähnlich wie Volkswagen im Abgasskandal - mit einer illegalen Abschalteinrichtung manipuliert zu haben. Daimler hatte die Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurückgewiesen.