Im Juli verunglückte der Firmengründer, dann meldete der Internet-Konzern Unister Insolvenz an. Doch nach Informationen von NDR, WDR und SZ waren Teile der Holding schon 2015 zahlungsunfähig. Ein Gutachten offenbart Details des Unister-Niedergangs.

Von Klaus Ott, Sebastian Pittelkow und Uwe Ritzer

3904 Euro und 13 Cent. Soviel Geld fand der Insolvenzverwalter nach der Pleite auf den Bankkonten der Unister-Gruppe (u.a. Betreiberin des Internet-Portals fluege.de) vor. Nicht viel für ein Unternehmen, das noch vor wenigen Jahren Milliardenumsätze machte. Im Sommer hatte die Unister-Holding Insolvenz angemeldet. Wie konnte das einst erfolgreiche deutsche Online-Reise-Imperium so abstürzen?

Eine erste vorläufige "Schlussrechnung"

Antworten gehen nun aus einem Gutachten von Lucas Flöther hervor, dem Insolvenzverwalter der Unister-Holding-GmbH, also der Dachgesellschaft der Unternehmensgruppe. Der 71-seitige Bericht liegt NDR, WDR und der "Süddeutschen Zeitung" vor. Erst vor kurzem wurde das Gutachten beim Amtsgericht Leipzig eingereicht. Es liest sich wie die erste vorläufige Abschlussrechnung eines einst stolzen Vorzeige-Unternehmens.

Der Schuldenstand des Leipziger Konzerns beträgt laut Insolvenzgutachten heute knapp 58 Millionen Euro, bei einem Vermögen von nicht einmal 14 Millionen Euro. Das ergibt eine Überschuldung in Höhe von 44 Millionen Euro. Diese Zahlen seien aber eher noch zu niedrig, vermutet der ehemalige Finanzchef von Unister, Daniel Kirchhof. Seit Anfang 2015 ist er nicht mehr im Unternehmen tätig, aber noch Gesellschafter. "Wenn man die Zahlen in einem halben oder vielleicht auch in einem Jahr noch einmal anschaut, wird man feststellen, dass die Zahlen noch erheblich höher sein werden, als das, was wir jetzt gesehen haben", sagt Kirchhof.

Für eine seriöse Aussage zur endgültigen Höhe der Verbindlichkeiten sei es noch zu früh, teilte auf Anfrage auch Insolvenzverwalter Flöther mit. Denn neben der Holding haben inzwischen acht weitere Unister-Firmen Insolvenz angemeldet. Komplizierte Verrechnungsmodelle zwischen den einzelnen Unister-Unternehmen erschweren Verwalter Flöther die Arbeit.

Der Anfang vom Ende

Der Unister-Gründer Thomas Wagner war im Juli gemeinsam mit dem Co-Gesellschafter Oliver Schilling bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Kurz darauf meldete Unister Insolvenz an.

Dieses komplizierte Firmengeflecht hatte Thomas Wagner, Gründer und Chef von Unister, seit 2002 von Leipzig aus aufgebaut. Zum Konzern gehören heute noch etwa 50 Firmen mit mehr als 60 nationalen und internationalen Websites. Zu den bekanntesten zählen ab-in-den-urlaub.de, fluege.de, kredit.de und auto.de.

Schon seit Ende 2012 ermittelt aber die Staatsanwaltschaft Dresden gegen Thomas Wagner und andere Manager der Firma. Dabei ging es unter anderem um Steuerhinterziehung und unerlaubtes Vertreiben von Versicherungen sowie um Kundenbetrug.

Infolge der Ermittlungen kündigten mehrere renommierte Reiseveranstalter ihre Verträge mit Unister, darunter auch die TUI-Deutschland und Thomas Cook-Touristik. Ein Verlust strategisch wichtiger Partner - wie das Gutachten des Insolvenzverwalters sagt.

Ein mysteriöser letzter Rettungsversuch

Mitte Juli war Wagner bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben gekommen. Er hatte zuvor in Italien vergeblich versucht, frisches Geld aufzutreiben, und war dabei auf einen mutmaßlichen Betrüger hereingefallen. Nach seinem Tod meldeten schließlich die Konzernholding und einige Tochterfirmen Insolvenz an. Es ist auch dieses komplizierte Geflecht, das laut Gutachten großen Einfluss auf den Niedergang des Unternehmens hatte.

Flöther nennt dies eine "Verkettung mehrerer größtenteils vom Unternehmen selbst verursachter Umstände". Als wesentlichen Auslöser benennt der Insolvenzverwalter eine mit Fremdkapital finanzierte "progressive Wachstumspolitik"; darunter eine ständige Ausweitung der Geschäfte auch mit der Übernahme weiterer Firmen wie Indigo Reisen. Die Strukturen des Konzerns hätten mit dessen Expansion nicht Schritt gehalten - insbesondere bei Planung, Buchhaltung und Controlling.

Die Holding hatte ihren Tochterfirmen zuletzt mehr als 25 Darlehen in Höhe von insgesamt mehr als 82 Millionen Euro gewährt. Außerdem leistete Unister für die Töchter interne, bislang nicht bezahlte Dienste im Wert von knapp 55 Millionen Euro. Manchmal hätten einzelne Unister-Firmen Rechnungen ganz anderer Konzernteile gezahlt, schreibt Flöther. Seit Anfang 2016 seien die Geschäfte innerhalb des Konzerns ("Intercompany-Geschäftsvorfälle") gar nicht mehr verbucht worden.

Hinweise auf Insolvenzverschleppung

Insolvenzverwalter Flöther geht darüber hinaus auch der Frage nach, ob die Insolvenz der Dachgesellschaft verspätet angemeldet wurde. Im Gutachten heißt es, es sei "nicht auszuschließen, dass einzelne Gesellschaften des Unister-Konzerns bereits seit dem Jahr 2015 zahlungsunfähig sind". Auch eine weitere Stelle aus dem 71-seitigen Bericht weist auf einen verschleppten Konkurs hin. Aus Sicht einer Reihe von Führungskräften sei eine Finanzierung des operativen Geschäftsbetriebes schon im September 2015 nicht mehr möglich gewesen, heißt in dem Papier des auf Firmen-Rettungen spezialisierten Anwalts aus Halle.

Gegen den vormaligen Chef Wagner "könnten gegebenenfalls Ansprüche wegen verspäteter Insolvenz-Antragstellung bestanden haben", steht im Insolvenzbericht. "Herr Wagner ist jedoch im Juli 2016 verstorben."