Nach seinem rasanten Aufstieg steckt der der Fahrdienstanbieter Uber in der Krise. Nun erklärte dessen Chef Kalanick, er werde eine Auszeit nehmen. Offiziell gibt er private Gründe an. Doch übernimmt er auch Verantwortung für die Probleme.

Nach massiver Kritik an seinem Führungsstil nimmt sich Uber-Chef Travis Kalanick eine Auszeit. Das kündigte der Manager in einer Email an die Mitarbeiter an. Wie lange die Pause dauern soll, gab der Uber-Mitbegründer nicht bekannt.

Er begründete den Schritt mit der Trauer um seine Mutter, die Ende Mai bei einem Bootsunglück ums Leben bekommen war. Kalanick erklärte außerdem, er sei verantwortlich für die derzeitige Situation der Firma und müsse ein besserer Unternehmenschef werden.

Das Uber-Führungsgremium hatte am Sonntag nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung und des respektlosen Verhaltens gegen einzelne Mitarbeiter Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenskultur beschlossen. Eine frühere Mitarbeiterin hatte im Februar öffentlich erklärt, sie sei von ihrem Vorgesetzten sexuell belästigt worden und mit Beschwerden bei der Personalabteilung auf taube Ohren gestoßen.

Eine Untersuchungskommission unter Vorsitz des früheren Justizministers Eric Holder nahm Uber daraufhin unter die Lupe. Der Konzern veröffentlichte nun die Empfehlungen des Gremiums. Diese sehen unter anderen eine Einschränkung der Befugnisse Kalanicks vor. Kalanick gilt als aggressiver Manager. Ein enger Vertrauter Kalanicks im Unternehmen musste am Montag den umstrittenen Fahrdienstvermittler verlassen.

Uber hat das Taxigewerbe in vielen Ländern verändert. Das Unternehmen wird trotz anhaltender Verluste mit fast 70 Milliarden Dollar bewertet, hat mehr als 12.000 Mitarbeiter und kooperiert mit über 1,5 Millionen Fahrern. Uber ist aber in vielen Ländern in Rechtsstreitigkeiten verwickelt.