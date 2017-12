Urteil des EuGH Rückschlag für Uber

Der Fahrdienstvermittler Uber hat vor dem EuGH eine schwere Schlappe erlitten. Das Gericht bewertete den Service als klassischen Fahrdienst und damit wie andere Taxiunternehmen. Für Uber dürfte das weitreichende Folgen haben.

Von Sebastian Schöber, ARD-Studio Brüssel

Seit es Fahrtenvermittlungsdienste wie Uber oder Lyft gibt, kämpfen Taxiunternehmen gegen die neue Konkurrenz. Denn die ist bisher nicht den selben strengen Regularien unterworfen wie traditionelle Taxidienste, wo jeder Fahrer eine Beförderungslizenz braucht. Uber argumentierte stets: Menschen, die über die Uber-App eine Fahrt in ihrem Privatauto anbieten, seien keine Taxifahrer, sondern eben Privatleute.

Doch inzwischen gibt es viele Uber-Fahrer, die das Ganze als Job betreiben - weswegen die Taxi-Lobby in ganz Europa gegen den Neuling auf dem Markt vorgeht. So auch der Berufsverband der Taxifahrer von Barcelona, der gegen Uber geklagt hatte. Das zuständige Handelsgericht in Barcelona schaltete den Gerichtshof der EU ein - und dort hat Uber nun eine herbe Schlappe erlitten.

Uber ist ein Fahrdienst, kein Vermittler

Denn die Richter erklärten: Was Uber anbietet, ist nicht einfach nur ein fürs Smartphone-Zeitalter typischer Vermittlungsservice, sondern eine Verkehrsdienstleistung. Denn ohne die Uber-App gäbe es ja die angebotene Fahrt gar nicht. Und Uber definiere die Bedingungen für dieses Angebot, vor allem den Preis. Sprich: Uber wird zum Fahrdienst - und die dürfen von den Mitgliedsländern reguliert werden, genauso wie Taxiunternehmen.

Damit obliegt es nun den EU-Ländern, wie sie mit Uber umgehen: Sie können zum Beispiel verlangen, dass jeder Uber-Fahrer eine Beförderungslizenz und entsprechende Ausbildung hat - was für Uber wirtschaftlich wohl nicht mehr attraktiv wäre und damit das Aus bedeuten würde.

Az. C-434/15