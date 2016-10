Fast 100 gestrichene Flüge und 9000 betroffene Passagiere - TUIfly steckt mitten im Chaos. Jetzt schaltet sich die Politik ein: Bei einer Treffen am Nachmittag will Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies mit Unternehmens- und Belegschaftsvertretern beraten.

Nach massiven Flugausfällen beim Ferienflieger TUIfly und zum Teil auch seinem Partner Air Berlin schaltet sich nun die Politik ein. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies lud am Nachmittag alle Beteiligten zu einem "Runden Tisch" mit Unternehmens- und Belegschaftsvertretern der TUIfly. Geladen sind auch Vertreter der Geschäftsführung, des Aufsichtsrats, des Flughafens, der Gewerkschaft ver.di sowie der Pilotenvereinigung Cockpit, sagte Ministeriumssprecherin Sabine Schlemmer-Kaune.

Nach massenhaften kurzfristigen Krankmeldungen des Cockpit- und Kabinenpersonals musste TUIfly den Flugbetrieb heute nahezu komplett einstellen. Lediglich zehn der ursprünglich 108 Flüge konnten starten. Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens rund 9000 Passagiere. Um Urlauber aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, hat die Konzernmutter TUI Flugzeuge anderer Airlines gechartert.

Auch Air Berlin musste rund 50 der etwa 90 Flüge streichen, die TUIfly täglich für das Unternehmen durchführt. Die Airline fängt Ausfälle mit freiwilligem Einsatz seiner Mitarbeiter auf: Fast 1000 Piloten und Flugbegleiter hätten sich gemeldet, um an ihren freien Tagen zu fliegen, teilte das Unternehmen mit.

Auf Nachfrage versicherte TUIfly gegenüber tagesschau.de, dass das Unternehmen auch weiterhin mit Nachdruck daran arbeite, Ersatzkapazitäten zu beschaffen und Kunden auf andere Airlines umzubuchen.

Angst um Stellenabbau?

Zu den Gründen, warum die Krankmeldungen auch am vierten Tag TUIfly derart in die Knie zwingen, sowie zu weiterem Vorgehen wollte sich das Unternehmen allerdings nicht äußern.

Hintergrund sind offenbar Sorgen der TUIfly-Mitarbeiter um ihre Zukunft wegen des geplanten Zusammenschlusses von TUIfly - einer Tochtergesellschaft des weltgrößten Reiseveranstalters TUI - mit Teilen der hoch verschuldeten Air Berlin, wodurch Arbeitnehmer Stellenabbau befürchten.

Hilfe für TUIfly-Kunden Fluggäste können sich im TUIfly.com-Servicecenter informieren. Aus Deutschland unter den Telefonnummern 0800 900 609 0 (kostenfrei) oder 0511 942 796 10 (Ortstarif). Weitere Informationen finden Sie bei tuifly.com.

Kritik an Entschädigungshaltung

Für Flugreisende kommen die Ausfälle bei den Fluggesellschaften zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt: In vier Bundesländern sind gerade Herbstferien, in vier weiteren beginnen die Ferien in der kommenden Woche. Zudem gibt es Unklarheiten im Bezug auf mögliche Schadenersatzansprüche der Kunden: Die Fluggesellschaft hatte angekündigt, die betroffenen Passagiere mit Verweis auf höhere Gewalt nicht zu entschädigen.

Diese Haltung stieß in der Politik auf Kritik: "Diese Argumentation ist für uns nicht nachvollziehbar: Wir erkennen nicht, warum die Passagiere für Flugausfälle haftbar gemacht werden", sagte die niedersächsische Ministeriumssprecherin Schlemmer-Kaune. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt empfahl geschädigten Urlaubern, auf jeden Fall Schadenersatzansprüche anzumelden.