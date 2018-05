Trumps Zoll-Prüfung Deutsche Autobauer in Sorge

US-Präsident Trump lässt neue Einfuhrzölle auf Autos prüfen - und sorgt damit nicht nur bei der deutschen Autoindustrie für Unruhe. Die EU-Kommission spricht von einem Verstoß gegen Welthandelsregeln.

Die deutsche Autoindustrie hat die von US-Präsident Donald Trump angedrohten neuen Zölle auf ausländische Fahrzeuge kritisiert. Der Volkswagenkonzern spricht von "einseitigem Protektionismus". Nur freier und fairer Handel sichere Wohlstandsgewinne, erklärte ein Konzernsprecher - einseitiger Protektionismus habe langfristig niemandem geholfen.

Auch BMW hob hervor, dass ein barrierefreier Marktzugang ein entscheidender Faktor für Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung sei. Die BMW Group sei der größte Nettoexporteur von Fahrzeugen aus den USA. "Wir beobachten die weiteren Entwicklungen genau", hieß es in einer Stellungnahme.

Schutzzölle bis 25 Prozent?

Trump hatte zuvor das US-Handelsministerium offiziell angewiesen, Importzölle auf Autos, Lkw und Autoteile zu prüfen. Es müsse geklärt werden, ob die Autoeinfuhren eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA seien, erklärte Trump. Das "Wall Street Journal" berichtet, Trump erwäge Schutzzölle auf eingeführte Autos von bis zu 25 Prozent.

"Auf unsere großartigen amerikanischen Automobilarbeiter warten schon bald große Nachrichten", twitterte Trump, ohne Details zu nennen. "Nachdem eure Jobs jahrzehntelang ins Ausland verloren gingen, habt ihr lange genug gewartet!"

Für die deutschen Autohersteller könnte dadurch ein empfindlicher Kostendruck entstehen. Die USA sind nach China der zweitgrößte Exportmarkt der deutschen Automobilhersteller. 2017 exportierten diese nach US-Daten rund eine halbe Million Fahrzeuge in die USA.

Kritik von der Wirtschaft

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zweifelte vor allem den von Trump angeführten Aspekt der nationalen Sicherheit als "konstruiert und an den Haaren herbeigezogen" an. "Wir müssen das schon fast als Provokation werten", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Investitionen und Jobs, die deutsche Hersteller in den USA schaffen, würden in Washington vollkommen außer Acht gelassen

Für den Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Holger Bingmann, würden diese Zölle der deutschen Wirtschaft ebenso schaden wie den amerikanischen Verbrauchern. Der BGA plädierte aber für eine besonnene Reaktion.

Ähnlich argumentierte die EU-Kommission: Eine einseitige Anhebung der Abgaben durch die USA wäre nur schwer nachvollziehbar, sagte Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen. Die Zölle würden gegen die Welthandelsregeln verstoßen und seien nur schwer mit Gründen der nationalen Sicherheit zu rechtfertigen, wie die USA dies beabsichtigten.

