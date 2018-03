Toyota will den Verkauf von Diesel-Pkw in Europa einstellen. Noch in diesem Jahr soll die Auslaufphase beginnen - als Reaktion auf die Dieselaffäre. Der japanische Hersteller setzt stattdessen auf Hybrid.

Der japanische Autobauer Toyota reagiert auf die Dieselaffäre und kündigt an, den Verkauf von Diesel-Pkw in Europa einzustellen. Die Auslaufphase werde schon in diesem Jahr beginnen, zitierte die Nachrichtenagentur AFP Johan van Zyl, den Präsidenten von Toyota Motor Europe. "Wir werden keine neue Dieseltechnologie für Pkw mehr entwickeln, wir werden uns auf Hybride konzentrieren", fügte er hinzu.

2017 hatten nur noch 15 Prozent der in Europa verkauften Toyota einen Dieselmotor - 2012 waren es noch 30 Prozent. Seitdem sind vor allem die Verkaufszahlen für die Hybridmodelle von Toyota stark gestiegen.

Erfolgreich dank Hybrid

Die Dieselaffäre war 2015 vom Volkswagen-Konzern ausgelöst worden. Seitdem geriet die Dieseltechnologie immer stärker in Verruf. Toyota wiederum gilt als großer Nutznießer des Dieselskandals. Seinen Absatz in Europa konnte der weltweit drittgrößte Autobauer im vergangenen Jahr um 14 Prozent steigern - der gesamte Automarkt wuchs um 3,4 Prozent. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte der Hybrid: Hier legte Toyota 2017 in Europa um 45 Prozent zu.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 06. März 2018 um 07:00 Uhr in den Nachrichten.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Schweiz