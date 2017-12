Keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2026: Darauf haben sich ThyssenKrupp und die IG Metall geeinigt. Hintergrund der Rekordgarantien ist eine geplante Fusion des Stahlunternehmens mit der Firma Tata. Die Mitarbeiter müssen der Einigung aber noch zustimmen.

Im Ringen um die Stahl-Fusion von ThyssenKrupp und Tata haben sich Konzernleitung und IG Metall auf eine langfristige Arbeitsplatz- und Standortgarantie geeinigt. Sofern die Zusammenlegung gelingt, sind betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen bis Herbst 2026 ausgeschlossen, teilten die Gewerkschaft und ThyssenKrupp mit.

ThyssenKrupp will seine europäischen Stahlsparte mit der des Konkurrenten Tata Steel verschmelzen und so den zweitgrößten europäischen Stahlproduzenten nach ArcelorMittal schmieden. Die Gewerkschaft und die Beschäftigten stehen der Fusion in einem Joint Venture kritisch gegenüber, denn durch sie fallen 4000 Jobs weg, die Hälfte davon bei ThyssenKrupp. Die Arbeitnehmer befürchteten, dass dies lediglich ein Anfang sein könnte.

Diese Sorge soll der jetzt geschlossene Tarifvertrag nehmen. ThyssenKrupp und IG Metall zufolge wird die Vereinbarung ab dem für Ende 2018 erwarteten Vollzug der Fusion greifen und dann bis Ende September 2026 gelten, also für einen Zeitraum von acht Jahren. In dieser Zeit sind an ThyssenKrupp-Stahlstandorten betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen verboten.

Garantien für Stahlarbeiter

"Ein außergewöhnliches Verhandlungsergebnis"

Die IG Metall hatte ursprünglich eine Jobgarantie für zehn Jahre angestrebt und dieses Ziel auch mit Protestaktionen unterstrichen. Mit der nun erzielten Einigung zeigte sie sich trotzdem zufrieden. "Es ist ein außergewöhnliches Verhandlungsergebnis", erklärte Detlef Wenzel, der für die Gewerkschaft auch im Aufsichtsrat des ThyssenKrupp-Konzerns sitzt.

ThyssenKrupp-Personalvorstand Oliver Burkhard nannte das Ergebnis einen "guten Abschluss" nach einem "schwierigen Verhandlungsprozess". Beide Seiten würden profitieren. Die Arbeitnehmer erhielten Sicherheit, das Unternehmen könne sich nun gemeinsam mit den Angestellten an die Ausgestaltung des Joint Ventures machen. Die Einigung schaffe eine "Balance".

ThyssenKrupp-Personalvorstand Burkhard ist zufrieden mit dem Ergebnis.

Nach eigenen Angaben sichert ThyssenKrupp in dem Tarifvertrag zudem jährliche Investitionen von mindestens 400 Millionen Euro in seine Stahlstandorte zu, die ab 2018 in das Joint Venture eingebracht werden sollen.

Mitarbeiter stimmen im Januar ab

Burkhard sprach von einem "klaren und starken Bekenntnis" zum Stahlgeschäft. Der Konzern glaube an den Erfolg des neuen Gemeinschaftsprojekts. Er betonte zugleich, dass der bereits angekündigte Abbau von bis zu 2000 Jobs bei der Fusion sozialverträglich erfolgen werde - etwa dadurch, dass altersbedingt freiwerdende Stellen nicht neu besetzt werden. "Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen."

Die Annahme des Tarifvertrags für das geplante Joint Venture hängt noch an der Zustimmung der IG-Metall-Mitglieder. Sie sollen im Januar darüber abstimmen. Die Tarifkommission der Gewerkschaft empfahl bereits die Zustimmung. Die ersten Reaktionen auf die Einigung seien zudem positiv.

Kleine Ausnahmen

Die Garantie erfasst alle etwa 20 Unternehmensstandorte der Stahlsparte von ThyssenKrupp. Es gelten nur drei kleinere Ausnahmen für einzelne Abteilungen an den Standorten Bochum, Eichen und Hüttenheim. Diese Betriebsteile sollen Ende 2020 zunächst einer Wirtschaftlichtkeitsprüfung unterzogen werden.

In der Stahlsparte von ThyssenKrupp arbeiten 28.000 Menschen, mehr als 25.000 davon in Nordrhein-Westfalen.

