Am Freitag läuft die Frist ab. Findet sich keine Lösung für Kaiser's Tengelmann, droht Tausenden Beschäftigen die Arbeitslosigkeit. Gudrun Engel war auf der Betriebsversammlung in Viersen - und traf auf eine Mischung aus Wut, Angst und Trotz.

Von Gudrun Engel, WDR

Schon auf der Autobahnabfahrt bildet sich ein langer Rückstau - normalerweise wollen nicht so viele hier von der A52 abfahren. Die Kennzeichen verraten: Sie kommen aus der ganzen Region. Besonders das Ruhrgebiet ist groß vertreten. Alle Autos voll besetzt, Fahrgemeinschaften. Sie alle haben ein Ziel: die Betriebsversammlung von Kaiser's Tengelmann am Logistik-Zentrum in Viersen.

Etwa 1000 Beschäftigte haben die Filialen dicht- und sich auf den Weg gemacht. Ein Zeichen wollen sie setzen. Gemeinsam protestieren gegen die Hängepartie, die sie nun schon seit zwei Jahren erdulden müssen.

"Unsicher, ob ich meine Familie noch ernähren kann"

Iljo Skangalov hat auch eine Fahrgemeinschaft gebildet, mit den Kollegen aus Düsseldorf-Wittlar. Der Metzgermeister ist seit elf Jahren dabei, seit neun in derselben Filiale. Er hofft, dass es irgendwie weiter geht mit Kaiser's Tengelmann.

"Seit zwei Jahren arbeiten wir immer unter Druck. Da ist diese Unsicherheit, ob man auch in Zukunft noch die Familie ernähren kann. Einige Kollegen suchen sich jetzt schon einen neuen Job und gehen weg. Dabei haben wir über Jahre ein enges Verhältnis zu den Kunden aufgebaut. Man kennt sich, vertraut sich", beschreibt Skangalov die Situation.

Der Krimi um Kaiser's Tengelmann Kaiser's-Tengelmann-Eigentümer Erivan Haub will bis Freitag eine Lösung für seine verlustreiche Supermarktkette finden. Ansonsten droht er, die Filialen eine nach der anderen zu verkaufen. Tausende Arbeitsplätze wären bedroht. Eigentlich will Branchenprimus Edeka Kaiser's Tengelmann komplett übernehmen. Das Kartellamt hatte die Akquisition zunächst untersagt - bevor Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) den Deal per Ministererlaubnis durchsetzen wollte. Dagegen wiederum klagten Konkurrenten wie Rewe oder Norma - und bekamen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf Recht.

"Es geht um Existenzen"

Es ist kalt, obwohl die Sonne scheint. Der Betriebsrat verteilt Wasser, Bananen und Flugblätter: Ein Appell, die Mitarbeiter nicht länger hinzuhalten. "Unser Rücken ist kein Spielplatz für Machtkämpfe!", steht auf einem Schild, das Mitarbeiter mitgebracht haben. Und: "Wir wollen nicht zum Sozialfall werden." Die Stimmung ist gedämpft, viele sind frustriert: "Wir brauchen unseren Arbeitsplatz!", "Es geht um Existenzen von Familien!", mahnen sie mit ihren Schildern. Und: "Was ist wichtiger: Markt oder Menschen?"

Rund ein Viertel der NRW-Belegschaft ist nach Viersen gekommen, um zu protestieren. Roman Fandrick ist erst 20, steckt noch mitten in der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in Köln-Poll. Für die Azubis ist die Lage besonders unübersichtlich. Wie plant man eine Zukunft, wenn man noch nicht einmal weiß, ob es das Unternehmen nach der Ausbildung noch gibt?

"Ich verlieren meinen Optimismus nicht"

Aber so weit ist es noch nicht: Die Beschäftigten erwarten Antworten in Viersen - auch von Geschäftsführer Raimund Luik. Der aber kann auf der Bühne nichts Neues vermelden, nur zum Durchhalten motivieren. "Ich verliere meinen Optimismus nicht", ruft er der Menge zu. "Ich glaube schon, dass alle Verantwortlichen wissen, worum es geht. Und deswegen glaube ich auch, dass es immer noch die Chance auf eine Einigung gibt. Aber dazu müssen sich alle bewegen, insbesondere die Beschwerdeführer."

Damit sind die Konkurrenten Rewe, Norma und Markant gemeint, die die Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka per Gerichtsbeschluss gestoppt haben. Verständnis dafür haben die Kaiser's-Beschäftigten nicht. Die Beschwerdeführer haben eindeutig bei den meisten hier den schwarzen Peter. Immer wieder pfeifen sie lautstark, wenn die Namen fallen.

"Finde ich in meinem Alter noch einen Job?"

Andreas Kersting sagt von sich selbst, er sei schon auf der beruflichen Zielgeraden. 55 Jahre ist der Einzelhandelskaufmann alt, seit 38 Jahren arbeitet er bei Kaiser's Tengelmann in verschiedenen Funktionen, gerade als Verkäufer und an der Kasse. "Meine größte Sorge ist: Findet man in dem Alter noch einen Job? Die Konkurrenz stellt auch nur junge Menschen ein, die sind billiger. Ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr. Wenn ich jetzt arbeitslos würde, ich wüsste gar nicht wie das alles funktioniert mit dem Arbeitsamt."

Immerhin gäbe es eine Abfindung für die Mitarbeiter. Das kann der Betriebsrat auf der Versammlung verkünden. Und sechs Monate Lohnfortzahlung. Trotzdem: Das sind natürlich nicht die Neuigkeiten, auf die die Mitarbeiter gehofft hatten.

"Es ist ein gutes Gefühl, hier zusammenzustehen"

Dennoch war es wichtig, sich auf den Weg zu machen, glaubt Metzgermeister Skangalov: "Es ist ein gutes Gefühl, dass wir alle zusammen stehen. Dass wir untereinander solidarisch sind." Und eine Nachricht gibt es dann doch noch: Am Rande der Veranstaltung machen Gerüchte die Runde, wonach es morgen ein weiteres Spitzentreffen von Kaiser's Tengelmann mit Edeka, Rewe und den weiteren Beschwerdeführern geben soll.

Bis Freitag muss eine Entscheidung her. Dann endet das Ultimatum des Tengelmann-Eigentümers. Die Zitterpartie für die knapp 16.000 Beschäftigten von Kaiser's Tengelmann geht weiter. Und die Versammlung endet für die meisten, wie sie begonnen hat: im Stau auf der A52.