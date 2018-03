Die EU soll Ausnahmeregelungen bei den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf Stahl und Aluminium erhalten. Das sagte Trumps Handelsbeauftragter Lighthizer vor einem Ausschuss des US-Senats.

In quasi letzter Minute hat die EU offenbar erreicht, von den geplanten US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen zu werden. Einen Tag vor Inkrafttreten der Regelungen gab Trumps Handelsbeauftragter Robert Lighthizer vor einem Ausschuss des US-Senats die vorläufigen Ausnahmeregelung für die Europäische Union bekannt.

Diplomat im drohenden Handelskrieg - Robert Lighthizer, US-Handelsbeauftragter

Die zunächst vorübergehend angelegten Ausnahmen beträfen neben den EU-Staaten auch Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea. US-Präsident Donald Trump habe eine entsprechende Entscheidung getroffen.

Last-Minute-Verhandlungen

Bis zuletzt hatte die EU mit der US-Regierung verhandelt. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war nach Washington gereist. Ohne Einigung wären Gegenmaßnahmen der EU wahrscheinlich gewesen. US-Produkte sollten dann ebenfalls mit Zöllen belegt werden.

Trump hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, Zölle auf Importe von Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von zehn Prozent zu verhängen. Ausgenommen werden sollten zunächst nur Mexiko und Kanada. Trump hatte die nationale Sicherheit als Grund für die Zölle angeführt. Die EU geht aber davon aus, dass es ihm vor allem darum geht, die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie zu schützen - entgegen Regeln der Welthandelsorganisation (WTO).

Maßnahmen gegen China

Beobachter gehen davon aus, dass Trump mit seinen Zollplänen vor allem China treffen will. Entsprechend warnte die Führung in Peking eindringlich vor den Folgen eines Handelskriegs. Ungeachtet dessen will Trump in Kürze zusätzlich ein Maßnahmenpaket gegen China veröffentlichen. Damit soll vor allem der Schutz des geistigen Eigentums amerikanischer Produzenten verbessert werden. Das Paket von Zöllen und anderen Strafmaßnahmen könnte einen Umfang von bis zu 50 Milliarden Dollar haben, berichteten US-Medien. Beobachter halten es für möglich, dass China als Antwort auf US-Strafen Zölle auf US-Agrarprodukte wie Sojabohnen verhängen könnte.