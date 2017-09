Der Druck durch die chinesischen Konkurrenz ist hoch, daher haben das deutsche Unternehmen Siemens und der französische Konkurrent Alstom eine Zusammenlegung ihres Zuggeschäfts beschlossen. Siemens sprach von einer "Fusion unter Gleichen".

Der ICE-Hersteller Siemens hat sich auf die Zusammenlegung seines Zuggeschäftes mit dem französischen Konkurrenten Alstom geeinigt. Das bestätigte der Konzern nach einer außerordentlichen Aufsichtsratsitzung.

"Dieser deutsch-französische Zusammenschluss unter Gleichen sendet in vielerlei Hinsicht ein starkes Signal", sagte Siemens-Chef Joe Kaeser in einer Mitteilung. "Wir setzen die europäische Idee in die Tat um und schaffen gemeinsam mit unseren Freunden bei Alstom auf lange Sicht einen neuen europäischen Champion der Eisenbahnindustrie."

Mit dem Schritt reagieren die Unternehmen auf den Wettbewerbsdruck, der nach dem Zusammenschluss der beiden größten chinesischen Zughersteller zum Giganten CRRC massiv gewachsen war. Kaeser hatte deshalb in der Vergangenheit immer wieder auf die Notwendigkeit für eine Zusammenarbeit in der europäischen Branche hingewiesen.

Standortgarantie und Kündigungsverzicht

Im Zuge der Fusionsentscheidungen einigten sich Unternehmen und Arbeitnehmervertreter auch auf Standortgarantien für vier Jahre, auf einen Kündigungsverzicht für mindestens vier Jahre sowie auf den Erhalt der Mitbestimmung und die Absicherung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Deutschland und Frankreich, wie die IG Metall mitteilte.

Der Hauptsitz sowie die Geschäftsführung der Sparte werden im Großraum Paris angesiedelt sein. Das neu formierte Unternehmen wird weiterhin in Frankreich notiert sein.

Siemens und Alstom haben jeweils ein ähnlich großes Zuggeschäft. Zusammen kommen sie auf einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro und mehr als 60.000 Beschäftigte in dem Bereich weltweit. Der Zusammenschluss war bereits vor rund drei Jahren im Gespräch, als sich Siemens gegen den US-Konzern General Electric einen Übernahmepoker um Alstom geliefert hatte.