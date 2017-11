Die Werke in Leipzig und Görlitz werden geschlossen, deutschlandweit fallen 3300 Stellen weg: Siemens baut in den nächsten Jahren weiter massiv Personal ab. Die IG Metall will das nicht hinnehmen. Sie pocht auf Standort- und Beschäftigungsgarantien.

Der Elektrokonzern Siemens will weltweit rund 6900 Jobs streichen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Zwei Turbinenwerke in Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen geschlossen werden, teilte das Unternehmen mit. Durch die geplante Zusammenlegung des in Erlangen und Offenbach angesiedelten Lösungsgeschäfts der Kraftwerkssparte dürfte auch der Standort Offenbach mit rund 700 Beschäftigten vor dem Aus stehen. Für ein Werk in Erfurt prüft Siemens zudem mehrere Optionen, darunter auch einen Verkauf.

Siemens-Chef Joe Kaeser hatte bei der Bilanz-Pressekonferenz bereits "schmerzhafte Einschnitte" angekündigt.

Schon seit längerem wird Siemens in der Kraftwerkssparte mit weltweit rund 46.800 Beschäftigten vor allem seine großen Gasturbinen in Deutschland und Europa nicht mehr los. Das sorgt für Preisverfall und Überkapazitäten. Das Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe mit zuletzt rund 44.800 Mitarbeitern weltweit bietet etwa Getriebe, Motoren, Antriebe und Kupplungen für die Öl-, Gas- und Bergbauindustrie an. Es ist damit auch stark von den Rohstoffpreisen abhängig. In beiden Sparten hatte Konzernchef Joe Kaeser bereits Jobs gekappt.

IG Metall kündigt Widerstand an

Die Stellenstreichungen sollten möglichst sozialverträglich gestaltet werden, erklärte der Konzern. "Wir werden diese Maßnahmen sorgfältig, umsichtig und langfristig anlegen", sagte Personalchefin Janina Kugel. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich sprach von einer "unverantwortlichen" Entscheidung. Der Konzern lasse jegliche regionale Verantwortung vermissen.

Die Gewerkschaft IG Metall kündigte Widerstand an: "Ein Stellenabbau in dieser Größenordnung ist angesichts der hervorragenden Gesamtsituation des Unternehmens völlig inakzeptabel", sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner, der auch im Aufsichtsrat sitzt.

Das Turbinenwerk in Görlitz soll geschlossen werden.

Vorwürfe an Konzernspitze

Kerner warf dem Münchner Konzern vor, "trotz wiederholter Appelle" nicht rechtzeitig auf die Krise in der konventionellen Kraftwerkstechnik reagiert zu haben. Seit dem Jahr 2010 gelte bei Siemens eine Standort- und Beschäftigungssicherung. Betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen seien ausgeschlossen, betonte der IG Metall-Vorstand. Ausnahmen könne es nur geben, wenn das Unternehmen als Ganzes wirtschaftlich gefährdet sei. Davon könne angesichts der Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Rede sein.

