Die Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker war eine der spektakulärsten Firmeninsolvenzen der Geschichte. Fünf Jahre danach müssen sich Anton Schlecker, seine Frau und seine Kinder vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Worum geht es? Und was droht bei einer Verurteilung?

Von Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität hat Jahre lang gegen Anton Schlecker ermittelt. In der Anklage wirft sie dem einstigen Firmenchef 36 Fälle des so genannten Bankrotts (§ 283 ff StGB) vor. Außerdem soll er Jahresabschlüsse falsch wiedergegeben und unrichtige Angaben vor dem Insolvenzgericht gemacht haben.

Immer wieder liest man, Schlecker sei wegen "vorsätzlichen Bankrotts" angeklagt. Und manch einer kombiniert, Schlecker habe sein Unternehmen absichtlich Pleite gehen lassen und damit auch absichtlich die "Schleckerfrauen" um ihren Job gebracht. Dies hat jedoch mit dem juristischen Vorwurf, der ab Montag in Stuttgart verhandelt wird, nichts zu tun: Auch ohne die vorgeworfenen Handlungen Schleckers hätte das Unternehmen wohl nicht gerettet werden können. Wohl niemand bezweifelt, dass Schlecker gerne auch heute noch ein erfolgreiches Unternehmen hätte.

Anton Schlecker (Archivbild) soll Millionenbeiträge auf Seite geschafft haben.

Der Straftatbestand heißt "Bankrott" und er soll bestrafen, wenn jemand Vermögenswerte beiseite schafft, obwohl er weiß, dass sein Unternehmen überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder die Zahlungsunfähigkeit droht. Anton Schlecker, so die Staatsanwaltschaft soll von der drohenden Zahlungsunfähigkeit gewusst haben und trotzdem in 36 Fällen Vermögenswerte in Millionenhöhe beiseite geschafft und so dem Zugriff der Gläubiger entzogen haben. 13 Fälle davon seien sogar besonders schwere Fälle des Bankrotts, weil Schlecker aus Gewinnsucht gehandelt habe (§ 283a StGB).