Aus für Galaxy Note 7 Samsung in der Smartphone-Krise

Samsung beendet die Produktion seines problembehafteten Smartphones Galaxy Note 7. Für den Weltmarktführer ist das ein herber Rückschlag im Kampf gegen den Konkurrenten Apple. Die Pleite könnte aber auch bislang unbekannten Herstellern nutzen.

Von Andreas Braun, ARD-Börsenredaktion

Der Weltmarktführer in Sachen Smartphones kommt immer mehr in Bedrängnis. Nach diversen Pannen kündigte Samsung nun an, die Produktion des problembehafteten Flaggschiffs Galaxy Note 7 wegen der Akkuprobleme komplett einzustellen.

Wie groß allerdings der langfristige Flurschaden im Smartphone-Segment ist, das Samsung noch mit großem Abstand zu Apple und mehreren chinesischen Herstellern anführt, ist unklar.

Marktführerschaft aus mehreren Richtungen bedroht

Laut den Marktforschern von Gartner waren die Südkoreaner mit ihren Smartphones im zweiten Quartal 2016 mit einem Marktanteil von 22,3 Prozent klarer Marktführer. Apples Weltmarktanteil ging im Jahresvergleich von 14,1 auf 12,9 Prozent zurück. Auch wenn die Position von Samsung auf dem Thron der Branche nicht gefährdet ist, stehen die Herausforderer Schlange: Mit Huawei (8,9 Prozent), der in Europa noch unbekannten Marke Oppo (5,4 Prozent) und Xiaomi (4,5 Prozent) sind gleich drei chinesische Firmen auf den Verfolgerplätzen.

Im Hochpreis-Segment hat Samsung gegenüber Apple durch das Debakel um das Galaxy Note 7 erst einmal das Nachsehen. Der Wettlauf mit dem neuen iPhone 7, das seit September im Handel ist, ging verloren. Das Galaxy Note 7 sollte dem US-Konzern dank seiner technischen und optischen Features nicht nur Paroli bieten können, sondern eine Alternative zum Apple-Gerät in der "Oberklasse" darstellen.

Ausgebranntes Samsung-Smartphone auf einem Flugzeugsitz. (Bild: Brian Green)

Samsung Management machte zu viel Druck

Beobachtern zufolge hat das Samsung-Management intern massiven Druck ausgeübt, um das neue Gerät noch vor dem Erzrivalen Apple in den Markt zu drücken. Dabei wurden offenbar Sicherheitsvorgaben eher nachsichtig ausgelegt. Außer dem potenziellen Verlust von Marktanteilen im Prestige-Segment der Smartphones dürfte ein Image-Schaden möglicherweise Milliarden Dollar an Verkaufserlösen zur Folge haben.

Bislang hat die Marke Samsung einen ausgezeichneten Ruf: Im Ranking der renommierten Agentur Interbrands belegte Samsung zur Jahresmitte Platz sieben unter den wertvollsten Marken weltweit. Der Markenwert stieg binnen eines Jahres um 14 Prozent. Imagekratzer, wie sie die Produktpleite durch das Note 7, können diesen Wertzuwachs aber schnell wieder zunichte machen.

Smartphone-Sparte wichtig für den Gesamtkonzern

Samsung ist, anders als Apple, ein Mischkonzern mit vielen Aktivitäten. Die Koreaner sind vom Kraftwerksbau über die Chip- und Display-Produktion bis zu Finanzdienstleistungen vertreten. Eine schwächere Geschäftsentwicklung in einer der vielen Sparten ist auf Konzernebene so leichter zu verdauen. Die Smartphone-Sparte sorgt bei Samsung Electronics, der wichtigsten Tochter der Samsung Group, aber für die Hälfte der Umsätze. Und die Elektronik-Sparte ist wiederum für rund 50 Prozent des Geschäfts des Gesamtkonzerns verantwortlich. An einem brennenden Prestige-Smartphone hängt also durchaus viel für das Unternehmen.

