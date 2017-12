In mehreren Ländern starten Piloten der Billigfluglinie Ryanair einen Arbeitskampf. In Portugal und Irland kündigten sie Streiks für den 20. Dezember an, in Italien für morgen. Für Deutschland gibt es offiziell noch keinen Termin.

Piloten der Billigfluglinie Ryanair haben für den 20. Dezember einen Streik in mehreren Ländern angekündigt. Die in Portugal und Irland stationierten Piloten wollen die Arbeit dann für 24 Stunden niederlegen. Bereits an diesem Freitag ist ein vierstündiger Ausstand der Ryanair-Piloten in Italien geplant. Ryanair teilte mit, der Streik könne zu Störungen im Flugbetrieb führen.

Streiktermin in Deutschland noch offen

Ryanair lehnt Verhandlungen mit den Gewerkschaften ab.

Auch die deutschen Ryanair-Piloten sind zum Arbeitskampf aufgerufen. Allerdings machte die Vereinigung Cockpit (VC) bislang keine Angaben, wann mit dem angekündigten Streik in Deutschland zu rechnen ist. VC-Präsident Ilja Schulz sagte, konkrete Streiktermine an den zehn deutschen Ryanair-Basen werde man so rechtzeitig bekanntgeben, "dass Familien nicht mit ihren Koffern auf den Flughäfen stehen müssen". Auf der anderen Seite wolle man der Fluggesellschaft aber mögliche Gegenmaßnahmen erschweren. "Unsere Maßnahmen müssen auch sitzen", sagte er. Ausgenommen seien die Weihnachtstage vom 23. bis zum 26. Dezember.

Die Pilotengewerkschaft wirft Ryanair "systematisches Sozialdumping" vor. Fast alle anderen Fluggesellschaften böten bessere Arbeitsbedingungen als Ryanair, beklagte die Vereinigung Cockpit.

Ryanair droht Piloten

Ryanair erklärte, die Gewerkschaftsdarstellungen seien "ohne Grundlage". Das Unternehmen lehnt bislang Verhandlungen mit Gewerkschaften grundsätzlich ab und setzt stattdessen auf Gespräche mit Mitarbeitervertretungen. Nach der Streikankündigung in Dublin drohte das Unternehmen möglichen Streikteilnehmern zudem mit finanziellen und dienstplantechnischen Nachteilen, weil sie die Vereinbarungen mit Ryanair verletzten.