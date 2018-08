Tarifstreit in Irland Piloten einigen sich mit Ryanair

Ryanair hat sich im Tarifstreit mit der irischen Pilotengewerkschaft geeinigt. Eine Urabstimmung steht aber noch aus. In Deutschland liegt der Billigflieger weiterhin mit Gewerkschaften über Kreuz.

Die Billigairline Ryanair hat sich mit der Gewerkschaft Forsa im Streit um Arbeitsbedingungen für irische Piloten geeinigt. Das teilten beide Seiten mit.

"Nach einer 22-stündigen Verhandlungsphase, die am Mittwochmorgen begonnen hatte und am Donnerstagfrüh endete, ist eine Einigung zwischen Forsa und Ryanair im Piloten-Streit erzielt worden", hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Kurz darauf bestätigte auch Ryanair den Durchbruch.

Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuerst sollten die Piloten über den Kompromiss abstimmen. Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt, hieß es übereinstimmend. Erst danach soll das Ergebnis der Verhandlungen dem Ryanair-Vorstand vorgelegt werden.

Streit führte zu Chaos

Gestritten wurde unter anderem über Urlaub, Stationierungen und Aufstiegsmöglichkeiten. In Irland hatte das zu fünf Streiktagen von 100 der rund 350 in dem Land stationierten Ryanair-Piloten geführt. Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern liegt Ryanair mit seinen Piloten im Clinch.

Mitte August hatte der Streit der Airline den größten Pilotenstreik in ihrer Geschichte beschert.

Nichts ging mehr. Etwa 55.000 Passagiere waren im August von dem 24-stündigen Ausstand bei Ryanair betroffen.

Blaupause für Deutschland?

Ob und inwieweit der Durchbruch in Irland Vorbild für eine Beilegung des Konflikts in Deutschland sein könnte, war zunächst unklar. Die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Eine Einigung scheint hierzulande noch nicht in Sicht.

VC hatte nach dem Streik im August Kompromissbereitschaft von Ryanair gefordert. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem höhere garantierte Gehälter und wirft Ryanair vor, die Verhandlungen zu blockieren. Ryanair will keine Vereinbarungen treffen, die sein Niedrigkostenkonzept in Frage stellen würden.

Das Unternehmen verweist auf relativ hohe Endgehälter seiner Kapitäne und Copiloten, die über dem Niveau der Billig-Airlines Eurowings oder Norwegian lägen.

Mit Bordpersonal über Kreuz

Neben den Piloten verlangen auch Flugbegleiter von Ryanair in Deutschland eine bessere Bezahlung. Dazu verhandelt die Gewerkschaft ver.di mit der Billigairline. Die Gewerkschaft will substanzielle Entgeltsteigerungen für die rund 1000 Flugbegleiter erreichen, die in Deutschland stationiert sind.

Die Gewerkschaft will auch gegen Befristungen, Leiharbeit und kurzfristige Versetzungen angehen. Ver.di hatte im Vorfeld kritisiert, durch saisonale Schwankungen und fehlende Flugstunden-Garantien könnten einige Vollzeit-Beschäftigte als Grundgehalt monatlich nur bis zu 1000 Euro brutto erhalten.

Ryanair wies dies als unwahre Behauptung zurück. Das Kabinenpersonal erhalte bis zu 40.000 Euro im Jahr. Mit dem Unternehmen verhandelt parallel auch die Gewerkschaft Ufo (Unabhängige Flugbegleiter-Organisation).