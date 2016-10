Nicht jeder hat einen. Aber fast jeder kennt sie - die Hartschalenkoffer von Rimowa. Was indes die wenigsten wissen: Hinter der Edelmarke steht ein Familienunternehmen aus Köln. Das wird jetzt geschluckt - vom französischen Luxuskonzern LVMH.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH übernimmt die Mehrheit am deutschen Kofferhersteller Rimowa. Man habe für 640 Millionen Euro einen Anteil von 80 Prozent erworben, teilte die Franzosen am Dienstag mit. Es ist der erste Zukauf von LVMH überhaupt hierzulande. Das Kürzel steht für "Louis Vuitton" und "Moët Hennessy". Der Taschenhersteller und der Champagnerproduzent hatten sich schon Ende der 1980er-Jahre zusammengeschlossen.

Der Rimowa-Deal soll im Januar 2017 abgeschlossen werden. Die bekannten Koffer aus Aluminium und Kunststoff werden seit mehr als 115 Jahren in Köln gefertigt, nach Angaben der Firma erfolgen die mehr als 200 Arbeitsschritte bis heute in Handarbeit. Der Name geht auf den Gründer zurück, Rimowa steht für Richard Morszeck Warenzeichen. Geschäftsführer heute ist der Enkel Dieter Morszeck, der Rimowa auch weiter leiten soll - gemeinsam mit Alexandre Arnault, einem Sohn von LVMH-Chef Bernard Arnault.

Rimowa machte im vergangenen Jahr mit rund 3000 Beschäftigten einen Umsatz von rund 350 Millionen Euro. In diesem Jahr werde sich der Umsatz auf mehr als 400 Millionen Euro belaufen, teilte LVMH mit. Vor allem in China sind Rimowa-Koffer beliebt.

