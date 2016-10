Weihnachten ist für den Einzelhandel die wichtigste Zeit des Jahres. Und dieses Jahr dürften die Kassen besonders laut klingeln - denn eine Studie sagt Rekordumsätze zum bevorstehenden "Fest der Liebe" voraus.

Alleine mit Geschenken dürfte der Einzelhandel in diesem Weihnachtsgeschäft 18,1 Milliarden Euro umsetzen. So viel wollen die Deutschen in diesem Jahr für Präsente ausgeben, wie eine Verbraucherbefragung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) ergab. Das sind pro Kopf 266 Euro und damit drei Prozent mehr als vergangenes Jahr.

Es gibt viele Gründe für hohe Umsätze

"Die Beschäftigung in Deutschland hat Rekordniveau erreicht, und dank hoher Tarifabschlüsse, niedriger Inflation und gesunkener Energiekosten haben die Deutschen mehr Geld im Portemonnaie", erläuterte EY-Experte Thomas Harms. "In Zeiten extrem niedriger Zinsen lohnt sich zudem das Sparen nicht - entsprechend hoch ist die Konsumbereitschaft der Verbraucher."

Onlineshopping stagniert und Kaufhäuser verlieren

Harms zufolge bietet die Adventszeit insbesondere dem stationären Einzelhandel große Chancen. So bevorzugten 71 Prozent der Bundesbürger den vorweihnachtlichen Einkaufsbummel in der Innenstadt, während sich lediglich neun Prozent lieber bei Onlinehändlern eindecken. "Beim Geschenkekauf legen viele Konsumenten ihre Schnäppchenmentalität ab", erklärte der Experte. "Und sie sind empfänglicher für Atmosphäre und Ambiente." Hiervon dürfte der Studie zufolge vor allem der Fachhandel profitieren, auf den 39 (Vorjahr: 36) Prozent des Geschenkbudgets entfallen.

Kunden gehen zu Weihnachten lieber im stationären Handel shoppen... ...anstatt einen virtuellen Warenkorb mit Geschenken zu füllen.

Onlinehändler kommen auf unverändert 21 Prozent. Kaufhäuser fallen in der Gunst der Kunden dagegen deutlich zurück - auf 15 (Vorjahr: 26) Prozent.

Gutscheine und Bargeld unter den Baum

Den Käufern gehen der Studie zufolge allerdings zunehmend die Geschenkideen aus. Mittlerweile ein Viertel des Gesamtbudgets besteht aus Gutscheinen oder Geldgeschenken. "Ältere wissen immer seltener, was sie Jugendlichen schenken sollen - die Bedeutung von Mode sinkt, und in der digitalen Welt kennen sie sich meist nicht aus", so Harms.