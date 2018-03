Einkommensentwicklung Reallöhne steigen - aber langsamer

Die Deutschen haben auch 2017 mehr verdient. Allerdings haben steigende Verbraucherpreise einen Großteil der Lohnerhöhungen geschluckt. Weiterhin deutliche Einkommensunterschiede gibt es zwischen Ost und West.

Die Reallöhne in Deutschland sind 2017 nur noch leicht gestiegen. Zwar wuchsen laut Statistischem Bundesamt die Bruttoverdienste im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent. Da aber gleichzeitig die Teuerungsrate wegen anziehender Preise bei Energie und Nahrungsmitteln um 1,8 Prozent zulegten, hatten die Beschäftigten nur noch einen realen Zuwachs von 0,8 Prozent.

2017 war zwar das vierte positive Jahr in Folge, gleichzeitig aber das schwächste preisbereinigte Lohnplus in diesem Zeitraum. 2016 hatten die Reallöhne um 1,8 Prozent zugelegt, 2015 waren es 2,4 Prozent. Zuletzt waren die Reallöhne in Deutschland im Jahr 2013 ganz leicht gefallen.



Neben den Löhnen legten auch die Preise für Lebensmittel und Energie zu.

Ost-West-Gefälle bleibt hoch

Trotz der erneut gestiegenen Reallöhne bestehen zwischen Ost- und Westdeutschland weiterhin deutliche Einkommensunterschiede. Während im Westen ein Vollzeitbeschäftigter im vergangenen Jahr einschließlich Sonderzahlungen durchschnittlich 4293 Euro brutto verdiente, gab es im Osten mehr als 1000 Euro weniger, nämlich 3247 Euro im Monat.

Im Schnitt sind die Löhne im Osten nach Angaben der Statistiker mit drei Prozent zwar etwas schneller gestiegen als im Westen mit 2,5 Prozent. Der bereits zuvor bestehende Lohnunterschied konnte so aber nur minimal abgebaut werden.