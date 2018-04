Eine beispiellose Computerpanne bei der europäischen Flugsicherung hat den Luftverkehr in Europa beeinträchtigt. Bis zu 15.000 Flüge verspäten sich deshalb. Die Sicherheit sei aber nicht gefährdet.

Eine Computerpanne bei der europäischen Flugsicherung Eurocontrol hat den Flugverkehr in ganz Europa beeinträchtigt. "Schätzungsweise die Hälfte" der geplanten 29.500 Flüge in Europa könnten sich infolge des "Systemausfalls" verspäten, teilte die Organisation mit. Die Sicherheit sei aber nicht beeinträchtigt.

Ausfall des ETFMS-Systems

Eurocontrol rechnet mit einer Normalisierung bis zum Abend.

Kern des Problems ist nach Eurocontrol-Angaben der Ausfall des sogenannten ETFMS-Systems, das zentral für die Steuerung des Flugverkehrs in ganz Europa ist. Demnach gingen die Daten von Flügen verloren, die vor 12.26 Uhr angemeldet worden waren. Die Fluggesellschaften sollten sie deshalb erneut anmelden. Das System werde wohl erst am Dienstagabend wieder normal funktionieren.

"So etwas hatten wir noch nie", sagte eine Eurocontrol-Sprecherin. Wegen des Ausfalls würden "Notfallverfahren" genutzt. Dadurch reduziere sich "die Kapazität des europäischen Netzwerks um schätzungsweise zehn Prozent".

Alles läuft "etwas langsamer"

Die Flughäfen in Amsterdam-Schiphol, Brüssel und Helsinki warnten Reisende, es könne zu Verzögerungen kommen. Der Brüsseler Flughafen teilte am Nachmittag mit, dass vorübergehend nur noch zehn Abflüge pro Stunde möglich seien. Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) sagte, auch an Airports in Deutschland laufe nun alles "etwas langsamer". "Es ist mit Abflugverzögerungen zu rechnen." Das Ausmaß sei derzeit aber noch unklar.