Mit den niedrigen Ölpreisen dürfte es bald vorbei sein. Auf einem informellen Treffen haben sich die OPEC-Staaten auf eine Begrenzung der Fördermenge verständigt. Das berichten Teilnehmer. Auch wenn noch keine Details feststehen, reagierten die Märkte umgehend.

Unter dem Druck des Ölpreisverfalls haben sich die OPEC-Staaten zum ersten Mal seit acht Jahren auf eine Begrenzung ihrer Fördermengen geeinigt. Der iranische Ölminister Bidschan Sanganeh sagte der Nachrichtenagentur Schana, dass sich das Bündnis nach zweieinhalbjährigen Verhandlungen auf Maßnahmen zur Marktstabilisierung verständigt habe. "Die OPEC hat heute eine außergewöhnliche Entscheidung getroffen", so der Minister. Auch der nigerianische Ölminister verkündete eine Reduzierung der Fördermengen.

Ölpreis steigt nach überraschender Wende

Die Wende geht Insidern zufolge auf eine Annäherung des Iran und seines Erzrivalen Saudi-Arabien zurück. Vor allem Riad war zuletzt wirtschaftlich unter Druck geraten und deshalb nun offenbar verhandlungsbereit. Bislang hatte sich die Regierung gegen Ausnahmen für den Iran gesperrt, mit denen das Land sein Ölgeschäft nach Aufhebung von Sanktionen wieder in Gang bringen will.

Laut Vertretern des Kartells wollen die Staaten statt wie bisher 33,24 Millionen Barrel am Tag künftig nur noch 32,5 Millionen Barrel fördern. Es wäre die erste Einigung auf einen solchen Schritt seit acht Jahren und eine Absenkung der Produktion um fast 750.000 Barrel gegenüber dem August. Für die Märkte kam die Einigung überraschend. Die Ölpreise schossen in die Höhe.

Einzelheiten der Einigung wurden bisher nicht öffentlich. Diese sollen offenbar beim nächsten offiziellen OPEC-Treffen im November für die einzelnen Länder bestimmt werden. Die OPEC-Staaten geben den derzeitigen Durchschnittspreis für die verschiedenen Ölsorten mit 42,30 Dollar an. Noch vor zwei Jahren lagen die Preise jenseits der 100-Dollar-Marke pro Barrel.

Russland soll mitreden

Nicht-OPEC-Mitglied Russland, ebenfalls wichtiger Ölproduzent auf dem Markt, zeigte sich bereit zu Gesprächen: "Sollte es ein Angebot geben zu einem Treffen zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern, nehmen wir es an", sagte Russlands Energieminister Alexander Nowak der Agentur Interfax. An dem informellen Treffen in Algier nimmt Russland jedoch nicht teil.

