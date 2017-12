Für Niki-Passagiere könnte die Pleite glimpflich verlaufen: Andere Fluglinien holen im Ausland Gestrandete zurück. Und auch für die Hunderttausenden Ticketinhaber, die eigentlich noch mit Niki fliegen wollten, deutet sich eine Lösung an.

Fast alle Kunden der insolventen Fluglinie Niki sollen den gezahlten Flugpreis zurückerhalten oder umgebucht werden. Das erklärte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther.

Laut Flöther sollen alle Kunden, die seit dem Insolvenzantrag der Niki-Muttergesellschaft Air Berlin Mitte August Flüge direkt bei der österreichischen Airline kauften, den Reisepreis wohl voll erstattet bekommen. Das betreffe etwa 200.000 Tickets mit einem Reisezeitraum bis Ende Oktober 2018.

Weitere 210.000 Tickets wurden laut Flöther über Reiseveranstalter gebucht. Diese müssen die Tickets automatisch umbuchen. Dafür sollten sich die Passagiere mit ihrem Veranstalter in Verbindung setzen.

Zuvor hatte Flöther Betroffenen noch keine großen Hoffnungen gemacht: Angesichts der wirtschaftlichen Lage von Niki seien die Aussichten auf eine nennenswerte Rückzahlung äußerst gering, hatte er in einer früheren Mitteilung erklärt.

Rückholaktion für Niki-Passagiere Für Reisende, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben, organisieren mehrere Fluggesellschaften für den Zeitraum bis 31. Dezember 2017 eine Rückholaktion nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz organisiert. Über die genauen Bedingungen informieren die beteiligten Airlines wie folgt:



Condor: über die Webseite www.condor.com und unter der Telefonnummer +49(0)180 6 767767.

Eurowings: über die Webseite www.eurowings.com und unter der Telefonnummer +49 (0)180 6 320 320

Germania: über die Webseite www.flygermania.com und unter der Telefonnummer +49(0)30 92033242

Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss: über die Webseite www.lufthansa.com und unter der Telefonnummer +49 (0) 69 86 799 799

TUIfly: über die Webseite www.tuifly.com und unter der Telefonnummer +49(0)180 6 000120



Rückholaktion gestartet

Auch für Kunden, die schon im Ausland sind, deutet sich eine Lösung an. Die 15.500 entsprechenden Passagiere mit Buchungszeitraum bis 31. Dezember 2017, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben und sich im Ausland befinden, dürften von einer Rückholaktion anderer Fluggesellschaften profitieren. Betroffene bekommen laut Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft kurzfristig Sonderkonditionen für noch verfügbare Plätze.

Die Betroffenen können sich an die Informationsschalter der Fluglinien an den Flughäfen oder an die Telefon-Hotlines wenden. An der Aktion nehmen Condor, Eurowings, Germania, Tuifly, die Lufthansa sowie ihre Töchter Austrian Airlines und Swiss teil. Was die Reisenden dann zahlen müssen, dürfte sich von Fall zu Fall unterscheiden.

Für im Ausland festsitzende Pauschalreisende, die Flug und Hotel im Paket gebucht haben, sind die jeweiligen Reiseveranstalter zuständig. Sie müssen den Rückflug organisieren. Dafür müssten die Veranstalter neue Maschinen chartern - was in der Vorweihnachtszeit schwierig wird, wie ein Sprecher des Branchenverbandes BDL warnt.

Eurowings @eurowings https://t.co/X2T9FCKqFv Wir bieten Sonderkonditionen für Passagiere an, deren Rückflüge nach Deutschland oder Österreich von der Einstellung des Fly Niki Flugbetriebs – im Reisezeitraum vom 14.-31.12.2017 – betroffen sind. Alle Infos: https://t.co/UZeoO6hnTJ Twitter 13.12.2017 22:30 Uhr via

