Bis zu 40.000 Passagiere der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki sitzen im Ausland fest. Dank der Unterstützung mehrerer Fluglinien können sie aber auf eine Heimkehr bis Weihnachten hoffen. Und was ist mit den Kunden, die in den kommenden Wochen starten wollten? Da sieht es schlecht aus.

Die im Ausland gestrandeten Passagiere der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki können auf eine rechtzeitige Heimkehr vor Weihnachten hoffen. Für die Rückholung der etwa 40.000 Fluggäste, die für die kommenden zwei Wochen einen Rückflug mit Niki gebucht hatten, zeichnet sich eine Lösung ab.

Vergabe freier Plätze und Sonderflüge

Deutsche Fluggesellschaften kündigten ihre Unterstützung beim Rücktransport an. Die Airlines würden Niki-Fluggästen, die keine Pauschalreise gebucht haben, noch verfügbare Sitzplätze zu Sonderkonditionen anbieten, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. An der Aktion beteiligen sich Condor, Eurowings, Germania, Tuifly, Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss. Zum Teil planen die Anbieter auch Sonderflüge. Was die Reisende dann zahlen müssen, dürfte sich von Fall zu Fall unterscheiden.

An den verwaisten Check-in-Schaltern von Niki ist für die Reisenden keine Hilfe zu erwarten - sie müssen auf die Unterstüzung durch andere Airlines setzen.

Reisende, die ihren Niki-Flug selbst gebucht haben, können sich an die Informations- und Check-in-Schalter der Fluglinien an den Flughäfen und an die Hotlines wenden. Für Pauschalreisende sind dagegen die Reiseveranstalter verantwortlich. Diese müssen die Rückkehr ihrer Kunden organisieren - voraussichtlich durch das Chartern von Maschinen.

Das Wichtigste sei derzeit, die Fluggäste vor Weihnachten nach Hause zu holen, sagte Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried im ORF. Niki selbst hatte erklärt, dass mehrere Fluggesellschaften "eine Rückholaktion auf Standby-Basis gegen ein geringes Entgelt aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz", organisierten.

Rückholaktion für Niki-Passagiere Für Reisende, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben, organisieren mehrere Fluggesellschaften für den Zeitraum bis 31. Dezember 2017 eine Rückholaktion nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz organisiert. Über die genauen Bedingungen informieren die beteiligten Airlines wie folgt:



Condor: über die Webseite www.condor.com und unter der Telefonnummer +49(0)180 6 767767.

Eurowings: über die Webseite www.eurowings.com und unter der Telefonnummer +49 (0)180 6 320 320

Germania: über die Webseite www.flygermania.com und unter der Telefonnummer +49(0)30 92033242

Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss: über die Webseite www.lufthansa.com und unter der Telefonnummer +49 (0) 69 86 799 799

TUIfly: über die Webseite www.tuifly.com und unter der Telefonnummer +49(0)180 6 000120



Hunderttausende Tickets wertlos

Laut Insolvenzverwalter Lucas Flöther haben knapp 40.000 Passagiere im Zeitraum bis zum 27. Dezember einen Heimflug mit Niki gebucht, Etwa 15.500 von ihnen haben selbst gebucht, rund 25.500 über Reiseveranstalter und Reisebüros.

Finanzielle Folgen hat die Niki-Insolvenz auch für Kunden, die nicht im Ausland festsitzen, aber für die kommenden Monate bereits Tickets der Fluglinie gekauft haben. Sie gehen womöglich leer aus. Dem Insolvenzverwalter Flöther zufolge trifft die Einstellung des Flugbetriebs 350.000 Passagiere, die bei Niki direkt gebucht hatten. Ihre bereits ausgestellten und in der Regel bezahlten Tickets verlieren ihre Gültigkeit und sind nun wertlos. Weitere 410.000 Fluggäste hatten ihre Tickets über Reisebüros oder Reiseveranstalter gebucht. Diese Tickets wurden in den meisten Fällen noch nicht ausgestellt.

Prinzipiell haben Reisende laut EU-Fluggastrechteverordnung immer Anspruch auf Entschädigung oder Rückerstattung, wenn ihre Flüge nicht stattfinden. Wer sein Ticket selbst online bei Niki oder auf einem Reise-Portal gekauft hat, ist in der Regel aber nicht versichert. Die Betroffenen können zwar den Flugpreis nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Insolvenzverwalter Flöther anmelden. Dieser macht Betroffenen aber keine große Hoffnungen: Angesichts der wirtschaftlichen Lage von Niki sind die Aussichten auf eine nennenswerte Rückzahlung äußerst gering. Wurden die Flugtickets in einem Reisebüro oder als Teil einer Pauschalreise erworben, so sind sie in aller Regel über Reisesicherungsscheine versichert.

EU-Kommission bestreitet Mitschuld an Pleite

Mit dem gestern gestellten Insolvenzantrag zog Niki die Konsequenz aus der gescheiterten Übernahme durch Lufthansa. Europas größte Fluggesellschaft hatte ihren Schritt mit den kartellrechtlichen Bedenken der EU-Kommission begründet. Die Wettbewerbshüter hätten alle bisherigen Zugeständnisse als nicht ausreichend beurteilt und "klar signalisiert", dass eine Übernahme von Niki derzeit nicht genehmigungsfähig sei, erklärte die Lufthansa. Daher werde eine Übernahme "nicht weiterverfolgt".

EU-Wettbewerbskommissarin Vestager verteidigte die Bedenken gegen eine Niki-Übernahme durch Lufthansa.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager verteidigte die Haltung der Wettbewerbshüter und wies jede Mitschuld an der Niki-Insolvenz zurück. "Es war keine Überraschung für Lufthansa, dass wir den Plan kritisch gesehen haben." Die Meinung der Kommission habe sich später im Kartellverfahren und dem Markttest bestätigt.

Lufthansa setzt darauf, dass die EU-Kommission den verbliebenen Rest der Air-Berlin-Übernahme genehmigt. Man erwarte eine Entscheidung der EU bis zum 21. Dezember, sagte ein Konzernsprecher.

Hoffnung auf Übernahme durch andere Interessenten

Durch die Insolvenz und das Ende des Flugbetriebs könnten bei Niki 1000 Jobs wegfallen. Allerdings werben bereits Austrian Airlines und Eurowings um die Piloten und Flugbegleiter. Noch hofft Insolvenzverwalter Flöther aber auf eine andere Lösung. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit, trotzdem einen Investor für Niki zu finden", sagte er.

Niki Lauda hat weiter Interesse an einer Niki-Übernahme

Der frühere Rennfahrer und Firmengründer Niki Lauda bekräftigte sein Interesse an der Airline und drängt auf einen schnellen Gesprächstermin mit Flöther. Österreichischen Gewerkschaftsangaben zufolge gibt es mindestens drei Interessenten für die Fluglinie. Zudem sagte Österreichs Verkehrsminister Leichtfried dem ORF, dass die Regierung in Wien die Möglichkeit eines Überbrückungskredits prüfe. "Es gibt Überlegungen, unter Umständen mit Zwischenfinanzierungen etwas zu tun."

Staatskredit wohl teilweise verloren

Für den deutschen Staat bedeutet die Niki-Insolvenz voraussichtlich einen Millionenschaden. Regierungssprecher Steffen Seibert, räumte ein, dass ein Teil des Staatskredits von 150 Millionen Euro an Air Berlin verloren sein könnte. Er sollte hauptsächlich mit dem Verkaufserlös für Niki getilgt werden. Auch der Generalbevollmächtigte von Air Berlin, Frank Kebekus, sagte, dass eine vollständige Rückzahlung des KfW-Kredits in Höhe von 150 Millionen Euro "unwahrscheinlicher geworden" sei

Über dieses Thema berichteten am 14. Dezember 2017 die tagesschau um 15:00 Uhr und NDR Info um 14:45 Uhr.