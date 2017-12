Wegen ihrer Insolvenz hat die Air-Berlin-Tochter Niki am Abend den Flugbetrieb eingestellt. Tausende Passagiere sitzen im Ausland fest. Deutsche Fluglinien wollen bei ihrer Rückholung helfen. Doch Hunderttausende Tickets sind jetzt wertlos.

Die Insolvenz der Air-Berlin-Tochter Niki hat Tausende Passagiere in mehreren Ländern stranden lassen. Unmittelbar nach der Einstellung des Flugbetriebs am Mittwoch begannen Arbeiten an einer Rückholaktion für die Betroffenen. Das Wichtigste sei derzeit, die Fluggäste vor Weihnachten nach Hause zu holen, sagte Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried am Morgen im ORF. Er kündigte Gespräche mit der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines an, "inwieweit das möglich ist" - voraussichtlich in Form von Charterflügen.

Deutsche Fluglinien kündigen Hilfe an

Deutsche Airlines kündigten ihre Unterstützung beim Rücktransport gestrandeter Passagieren an. Die Fluggesellschaften würden Niki-Fluggästen, die keine Pauschalreise gebucht haben, noch verfügbare Sitzplätze zu Sonderkonditionen anbieten, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Dabei handelt es sich um eine Art Aufwandsentschädigung. Für Pauschalreisende seien die Reiseveranstalter verantwortlich. Der Ferienflieger Condor will Passagiere, die direkt bei Niki gebucht haben, nach eigenen Angaben kostenfrei nach Deutschland zurückfliegen, soweit Sitzplätze verfügbar sind.

Niki selbst hatte erklärt, dass mehrere Fluggesellschaften "eine Rückholaktion auf Standby-Basis gegen ein geringes Entgelt aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz", organisierten.

fly NIKI @flyniki Liebe Kunden, der Flugverkehr der NIKI Luftfahrt GmbH unter dem IATA-Airline-Code HG wird ab dem 14. Dezember 2017 eingestellt. Weitere Informationen findet ihr auf https://t.co/Utmuc3qDVD LG, Euer NIKI Team Twitter 13.12.2017 20:05 Uhr via

Bis zu 40.000 Passagiere gestrandet

Zur Zahl der im Ausland gestrandeten Niki-Passagiere schwanken die Angaben noch erheblich. Leichtfried berichtete von "Schätzungen, dass es in den nächsten zwei Wochen fast an die 10.000 sein können". Diese Zahl müsse aber erst bestätigt werden. Der Niki-Insolvenzverwalters Lucas Flöther geht dagegen davon aus, dass sogar knapp 40.000 Passagiere in den kommenden zwei Wochen Heimflüge mit Niki gebucht hätten - davon hätten etwa 15.500 ihre Reise selbst gesucht.

Hunderttausende Tickets wertlos

Finanzielle Folgen hat die Niki-Insolvenz nicht nur für die etwa 1000 Beschäftigten, die voraussichtlich ihren Job verlieren. Auch die Kunden, die für die kommenden Monate bereits Tickets der Fluglinie gekauft hatten, gehen womöglich leer aus. Dem Insolvenzverwalter Flöther zufolge trifft die Einstellung des Flugbetriebs 350.000 Passagiere, die bei Niki direkt gebucht hatten. Ihre Tickets sind nun wertlos. Weitere 410.000 Fluggäste hatten ihre Tickets über Reisebüros oder Reiseveranstalter gekauft. Nach Angaben der österreichischen Zeitung "Die Presse" sind auch diese Niki-Flugbuchungen nun wertlos.

Mit dem gestern gestellten Insolvenzantrag zog Niki die Konsequenz aus der gescheiterten Übernahme durch Lufthansa. Europas größte Fluggesellschaft hatte seinen Schritt mit den kartellrechtlichen Bedenken der EU-Kommission begründet. Die Wettbewerbshüter hätten alle bisherigen Zugeständnisse als nicht ausreichend beurteilt und "klar signalisiert", dass eine Übernahme von Niki derzeit nicht genehmigungsfähig sei, erklärte die Lufthansa. Daher werde eine Übernahme "nicht weiterverfolgt".

Hoffnung auf Übernahme durch andere Interessenten

Niki Lauda hat weiter Interesse an einer Niki-Übernahme

Lufthansa stellte mit dieser Entscheidung auch die monatliche Brückenfinanzierung ein, die der Konzern Niki in Erwartung der Übernahme gewährt hatte. Damit hatte Niki aber nicht mehr genug Geld, um weiter zu fliegen. "Das Ende der Niki ist ein nationales Desaster für Österreich", sagte Geschäftsführer Oliver Lackmann.

Noch hofft Insolvenzverwalter Flöther auf eine andere Lösung. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit, trotzdem einen Investor für Niki zu finden", sagte er. Der frühere Rennfahrer und Firmengründer Niki Lauda bekräftigte sein Interesse an der Airline. Österreichischen Gewerkschaftsangaben zufolge gibt es mindestens drei Interessenten für die Fluglinie.

Staatskredit wohl teilweise verloren

Für die Bundesregierung bedeutet die Niki-Insolvenz voraussichtlich einen Millionenschaden. Der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, räumte ein, dass ein Teil des Staatskredits von 150 Millionen Euro an Air Berlin verloren sein könnte. Er sollte hauptsächlich mit dem Verkaufserlös für Niki getilgt werden. Auch der Generalbevollmächtigte von Air Berlin, Frank Kebekus, sagte, dass eine vollständige Rückzahlung des KfW-Kredits in Höhe von 150 Millionen Euro "unwahrscheinlicher geworden" sei

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 14. Dezember 2017 um 09:00 Uhr.