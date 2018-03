"PanamaPapers" Mossack Fonseca stellt Geschäft ein

Die Fließband-Fabrik für Briefkastenfirmen

In Panama residiert "Mossack Fonseca". Die Firma zeichnet von sich selbst gern das Bild einer seriösen Anwaltskanzlei. Sie scheint jedoch eher eine Art Fließband-Fabrik für Briefkastenfirmen zu sein. Die "PanamaPapers" geben nun eine tiefen Einblick in ihr Geschäft. Von C. Baars, J. L. Strozyk. | multimedia