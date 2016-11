Streik der Lufthansa-Piloten Verhärtete Fronten

Auch heute bleiben viele Flugzeuge der Lufthansa am Boden. An den Flughäfen ist es ruhig, doch der Ton zwischen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und dem Unternehmen bleibt rau. Ein Kompromiss scheint in weiter Ferne.

Die Piloten der Lufthansa bleiben hart. Am zweiten Tag des Streiks fallen insgesamt 912 Flüge aus, darunter 82 auf der Langstrecke. Besonders betroffen sind erneut die großen Drehkreuze Frankfurt und München. Flüge der Billigtöchter Eurowings und Germanwings sowie der Konzerngesellschaften AUA, Swiss, Brussels und Air Dolomiti heben jedoch planmäßig ab.

Laut Lufthansa ist die Lage in den Terminals ruhig, der Streik-Flugplan funktioniert wie geplant. Viele Fluggäste seien vorab informiert worden oder hätten sich selbst schlau gemacht. Über 150.000 Mails oder SMS mit Fluginformationen hatte der Konzern vorab an die Kunden versendet. "Wir tun alles, was in unseren Kräften steht, um die Situation im Griff zu behalten", sagte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister.

Lufthansa appelliert an die Piloten

Zugleich richtete er sich direkt an die Piloten. "Ich appelliere an die Piloten, Cockpit unter Druck zu setzen, damit wir an den Verhandlungstisch kommen", so Hohmeister.

Die Forderungen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nannte Hohmeister abstrus und "völlig unakzeptabel". Schon jetzt zahle Lufthansa den Piloten mehr als bei anderen Airlines üblich. Jeder Streiktag koste Lufthansa rund zehn Millionen Euro. Hinzu komme der Imageschaden. Hohmeister forderte eine schnelle Rückkehr an den Verhandlungstisch und warb erneut für eine Schlichtung.

Pilotenstreik bei der Lufthansa geht in den zweiten Tag

Es ist der 14. Ausstand in einer bis zum April 2014 zurückreichenden Serie. Lufthansa hatte den Piloten zuletzt ein Lohnplus von 2,5 Prozent bis Ende 2018 angeboten. Die Vereinigung Cockpit lehnt das ab. Sie verlangt Tariferhöhungen von insgesamt 22 Prozent für die Zeit bis einschließlich April 2017. Die VC lehnt eine Schlichtung weiterhin ab. Ein verhandlungsfähiges Angebot habe der Konzern bisher nicht übermittelt, das Management zeige keinerlei Bewegung. VC-Sprecher Jörg Handwerk warf dem Vorstand eine "kompromisslose Unternehmenspolitik" vor.

830 Flüge am Freitag gestrichen

Am Mittwoch waren wegen des Streiks bereits 876 Flüge ausgefallen, an beiden Tagen zusammen waren insgesamt rund 215.000 Kunden betroffen. Zehntausende Passagiere werden am Freitag wohl noch hinzukommen. Dann bestreikt die VC Verbindungen auf der Kurz- und Mittelstrecke. Insgesamt werden 830 Flüge ausfallen, teilte die Lufthansa mit. Die Langstrecke sollte am Freitag "nahezu planmäßig" bedient werden.

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Michael Fuchs nahm den Streik zum Anlass, ein Gesetz zur Zwangsschlichtung von Arbeitsministerin Andrea Nahles zu fordern. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Cockpit wies den Vorstoß zurück. Die Politik fange immer an, von einer Zwangsschlichtung zu reden, wenn es wieder Streiks gebe, sagte Handwerg. "Das Streikrecht ist in Deutschland anscheinend nur gut, solange es nicht eingesetzt wird."

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 23. November 2016 um 22:15 Uhr.