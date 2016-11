Nicht nur heute und morgen wird bei der Lufthansa gestreikt, sondern auch am Freitag. Das kündigte die Pilotengewerkschaft VC an. Morgen werden 912 Flüge gestrichen. Wie viele es am Freitag sein werden, ist noch nicht klar. Dann soll es vor allem die Kurzstrecke treffen.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) verlängert ihren Streik bei der Lufthansa um einen weiteren Tag bis zum Beginn des Wochenendes. Am Freitag sollen die Kurzstrecken bestreikt werden, teilte die VC mit. Das Lufthansa-Management zeige weiterhin keinerlei Bewegung und habe "kein verhandlungsfähiges Angebot" übermittelt, sagte Jörg Handwerg, Mitglied des VC-Vorstandes.

Damit bestreikt die Vereinigung Cockpit die größte deutsche Airline drei Tage in Folge. Heute annullierte die Fluglinie rund 880 Flüge und damit etwa zwei Drittel der Verbindungen ihrer Stammmarke. Morgen, Donnerstag, werden nach Angaben des Konzerns 912 Flüge ausfallen, darunter 82 auf der Langstrecke. Welche Flüge wegen des Streiks am Freitag gestrichen werden, ist noch nicht klar.

Piloten verlängern Streik um 48 Stunden

Beide Seiten unnachgiebig

In der Sache zeigen sich beide Seiten unnachgiebig. "Wir können uns die verfahrene Situation nach vier Jahren Verhandlungen nur mit einer ideologischen Einstellung des Managements erklären", sagte VC-Vorstand Handwerg. Die Lufthansa habe auch in anderen Teilen des Unternehmens Ärger mit der Belegschaft. Das Unternehmen wies dies zurück. "Cockpit ist mehr an der Eskalation als an der Lösung des Konflikts interessiert", sagte ein Konzernsprecher.

Es ist der 14. Streik in der seit April 2014 schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen der Pilotengewerkschaft und der größten deutschen Airline. Cockpit fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. November 2016 um 17:00 Uhr.