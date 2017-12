Übernahme gescheitert Lufthansa verzichtet auf Niki

Die geplante Übernahme der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki durch Lufthansa ist geplatzt. Die größte deutsche Airline zog ihr Angebot zurück. Grund ist die kritische Haltung der EU-Kommission, die den Deal wahrscheinlich nicht genehmigt hätte.

Der Verkauf der Air-Berlin-Tochter Niki an die Lufthansa ist gescheitert - die größte deutsche Fluggesellschaft zog ihr Angebot zurück. Grund ist die ablehnende Haltung der EU-Kommission gegen eine Übernahme der österreichischen Airline aus wettbewerbsrechtlichen Gründen.

EU-Kommission kritisch

Lufthansa hatte zuvor mehrfach ihr Angebot nachgebessert, um doch noch das Placet aus Brüssel zu bekommen. Dazu hätte die Airline aber laut Beobachtern wohl auch Start- und Landerechte an großen und attraktiven deutschen Flughäfen wie München oder Berlin-Tegel abgeben müssen. Dennoch hatte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager noch am Freitag betont: "Wir haben ziemlich starke Wettbewerbsbedenken." Ihre Entscheidung wollte die Brüsseler Behörde spätestens am 21. Dezember bekannt geben. Dem ist Lufthansa nun zuvorgekommen.

Interesse an anderer Air-Berlin-Tochter

Mit dem Rückzug macht Lufthansa der EU-Kommission aber gleichzeitig weitere Zugeständnisse, um doch noch andere Teile von Air Berlin übernehmen zu können. Denn an dem Erwerb der anderen Air-Berlin-Tochter LG Walter solle hingegen festgehalten werden, teilte Lufthansa mit. Dieser Kauf steht ebenfalls noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung der EU-Kommission.

Der dafür vorgesehene Kaufpreis von rund 18 Millionen Euro sei noch Gegenstand erneuter Verhandlungen und solle im Wesentlichen zur Tilgung des von der KfW an Air Berlin gewährten Massekredits verwendet werden, hieß es. Die Bundesregierung hatte für die 150 Millionen Euro eine Bürgschaft übernommen.

Die insolvente Air Berlin muss nun einen neuen Käufer suchen: "Die Air-Berlin-Gruppe prüft derzeit Verwertungsalternativen für die Niki Luftfahrtgesellschaft GmbH", hieß es in einer Pflichtmitteilung für die Börse.