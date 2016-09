In dem seit zweieinhalb Jahren schwelenden Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Piloten ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die jüngsten Gespräche abgebrochen. Drohen nun neue Streiks?

Die Vereinigung Cockpit (VC) hat die seit Jahresbeginn laufenden Sondierungsgespräche mit dem Lufthansa-Vorstand abgebrochen. VC-Sprecher Markus Wahl teilte mit, seine Gewerkschaft habe die informellen Gespräche gekündigt: "Trotz aller anderslautender Bekundungen scheint der Lufthansa-Vorstand kein Interesse an einer Lösung mit seinen Konzerntarifvertrags-Piloten zu haben."

Ziel der jüngsten Verhandlungen sei es gewesen, "nachhaltige Arbeitsplatzperspektiven" für das Cockpitpersonal bei Lufthansa, seiner Frachtsparte Lufthansa Cargo und Germanwings zu vereinbaren.

Der Konzern erklärte, es sei nicht nachvollziehbar, der Lufthansa einen Einigungswillen abzusprechen. Ein Sprecher verwies auf die Tarifabschlüsse "mit den anderen Berufsgruppen in der Kabine und am Boden." Die Fluggesellschaft bot der VC an, die Gespräche fortzusetzen.

Gefahr eines neuen Streiks?

Von einem neuen Streik ist bisher zwar nicht die Rede, aber durch den Abbruch der Gespräche steigt die Gefahr, dass der Arbeitskampf neu aufflammt. Seit Beginn des Tarifkonflikts im Frühjahr 2014 hatten die Piloten bereits 13 Mal die Arbeit niedergelegt.

Zuletzt hatte das hessische Landesarbeitsgericht im Herbst 2015 einen Streik der Piloten gestoppt. Die Begründung: Die Piloten hätten Ziele verfolgt, die nicht mit einem Tarifvertrag zu erfüllen gewesen wären.

Dabei ging es insbesondere um die Arbeitsverträge von Piloten der Lufthansa-Billigtochter Eurowings. Die VC wollte, dass die Piloten dort ebenfalls unter den lukrativen Lufthansa-Konzerntarifvertrag fallen. Der Konzern lehnt dies als zu kostspielig ab. Neben den Tarifverträgen geht es in dem Konflikt zwischen Konzern und Piloten auch um die Regelung zur Frühverrentung.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 16. September 2016 um 11:22 Uhr