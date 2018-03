Eurowings und Ryanair sind Konkurrenten im Billigsegment - dennoch least die Lufthansatochter Maschinen, die künftig mehrheitlich Ryanair gehören: Von Laudamotion, dem Nachfolger der Ex-Air-Berlin-Tochter Niki.

Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings kann demnächst bis zu acht Flugzeuge samt Crews des von Laudamotion übernommenen Ferienfliegers Niki einsetzen. "Eurowings und Laudamotion haben eine Grundsatzvereinbarung geschlossen", erklärte eine Sprecherin von Laudamotion, dem Unternehmen des Niki-Gründers und Ex-Rennfahrers Niki Lauda, in Wien. Der Einsatz der Airbus A320-Maschinen sei zunächst bis Ende Mai befristet. Eine Kooperation über diesen Zeitpunkt hinaus solle in den kommenden Wochen geprüft werden.

Streit um Ex-Air-Berlin-Tochter Niki

Der Deal ist ein weiterer Schritt im Poker um den Nachlass von Air Berlin. Dessen Tochter Niki wollten im Zuge der Insolvenz des Unternehmens sowohl Lufthansa als auch der Billigflieger Ryanair kaufen - doch EU-Kartellbehörden untersagten den Deal. Daraufhin kaufte der Ex-Rennfahrer Niki Lauda die Airline, die jetzt unter dem Namen Laudamotion firmiert, für knapp 50 Millionen Euro zurück.

Niki Lauda kaufte seine alte Airline Niki erst zurück, veräußerte aber dann die Mehrheit an Ryanair.

Zuletzt sorgte Laudamotion für Schlagzeilen, als sie verkündete, dass Ryanair eine Mehrheit der Unternehmensanteile kaufen wolle. Ryanair soll für die 75-Prozent-Beteiligung weniger als 50 Millionen Euro bezahlen und weitere 50 Millionen für Betriebskosten zur Verfügung stellen. Damit gehören die Laudamotion-Maschinen de facto zum größten Teil dem irischen Konzern. Ryanair hatte bereits kurz nach der Air-Berlin-Pleite auf Teile der insolventen Airline geboten, war aber leer ausgegangen. Das hatten die Iren scharf kritisiert und von einem "abgekarteten Spiel" gesprochen.

Leasinggeschäfte mit dem Konkurrent

Die Lufthansa - die mit ihrer Billigtochter Eurowings in Konkurrenz zu Ryanair steht - will dennoch weiter mit Laudamotion über mögliche Leasingoptionen verhandeln. Dass dabei nun auch der Rivale aus Irland ein Wort mitzureden hat, macht die Sache wohl nicht einfacher - und den Leasingvertrag zwischen Eurowings und Laudamotion umso überraschender. Denn Eurowings will stark wachsen und sucht händeringend mehr Kapazitäten dafür - in Zukunft könnte sie sich diese indirekt ausgerechnet von Ryanair leihen.

Ryanair kaufte die Mehrheit an Laudamotion - und hat damit jetzt ein Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen der Airline.